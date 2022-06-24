Нарвитянина осудили на 7 лет тюрьмы по обвинению в попытке убийства собутыльника

На этой неделе вступил в законную силу приговор Вируского уездного суда в отношении 33-летнего жителя Нарвы, которого обвинили в покушении на убийство своего собутыльника. Мужчина был признан виновным и получил 7 лет тюрьмы.

Согласно обвинительному заключению, с краткой выжимкой которого ранее ознакомили rus.err.ee, вечером 3 сентября прошлого года в гости к обвиняемому пришел его 36-летний знакомый. Они вместе употребляли алкоголь. Следующим утром к компании присоединился еще один знакомый. Они продолжили выпивать и слушать музыку. На троих мужчины выпили 2 бутылки водки.

Затем хозяин квартиры отправился спать. В это время гости сидели за компьютером. Проснувшись через пару часов, обвиняемый отправился на кухню, взял там два ножа и напал на 36-летнего приятеля.

По версии следствия, он вооружился двумя кухонными ножами и нанес не менее трех ударов в левый бок и грудь своему знакомому.

О силе ударов свидетельствует то, как выглядели ножи после нападения - лезвия изогнулись и одна рукоятка была сломана.

После вмешательства другого гостя пострадавшему удалось выбраться из квартиры и вызвать скорую помощь. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшего.

Обвиняемый в тот же день был взять под стражу.

В ходе судебного следствия он не сумел объяснить, зачем напал на своего знакомого, но сказал, что не хотел его убивать.