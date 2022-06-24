В Украине сносят памятники Пушкину, на захваченных Россией территориях ставят Ленина. Какой в этом смысл?

„Пушкинопад“

В конце марта бюст Александра Пушкина в закарпатском городе Мукачево был окрашен неизвестными в цвета украинского флага. Через неделю, 7 апреля, Пушкина снесли. „В Мукачево избавляются от российско-имперского прошлого. Это делается с целью проведения мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины“, - заявили городские власти. Этот памятник Пушкину стал одним из первых, которые украинские власти снесли после начала российского вторжения.

Следом за мукачевским Пушкиным были демонтированы еще три памятника поэту в городах западной Украины. „Пушкин не имел никакого отношения к Тернополю, как и большинство русских писателей, композиторов и других. Увидев все зверства России, в Тернополе нет больше места русским и советским памятникам“, - написал Сергей Надал, глава Тернополя, одного из городов в котором снесли памятник в начале апреля.

После этого снос советских памятников в Украине стали называть „пушкинопадом“ по примеру „ленинопада“ - масштабного сноса памятников Ленину после Майдана 2014 года. В основном в Украине продолжили сносить именно памятники с советской символикой - монументы советским солдатам, военачальникам и деятелям компартии. Кроме памятников с площадей украинских городов увозили мемориальные советские танки и самолеты, а с домов и монументов сбивали оставшиеся советские символы - серп и молот и красноармейские звезды.

Война и памятники

Многие из советских памятников, что были снесены после начала войны, должны были быть демонтированы еще во время „декоммунизации“ Украины после Майдана 2014 года, но окончательное решение по ним было принято только сейчас. Так, дискуссия о сносе памятника советским милиционерам в городе Нежин Черниговской области шла на протяжении 10 лет. Снесли его в начале мая этого года.