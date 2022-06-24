В Украине сносят памятники Пушкину, на захваченных Россией территориях ставят Ленина. Какой в этом смысл?(4)
Би-би-си подсчитала по открытым данным, что за время войны, с 24 февраля, в Украине снесли не менее 80 памятников советского периода. Причем, если после Майдана 2014 года сносили памятники Ленину и другим коммунистическим деятелям, то в этот раз под снос попадают и памятники деятелям русской культуры - писателям Александру Пушкину и Максиму Горькому. С другой стороны, российские оккупационные администрации на захваченных территориях тоже ставят свои памятники - возвращают монументы Ленину и открывают памятник „Бабушке с флагом“ - пенсионерке с советским флагом, которая вышла встречать военных в Харьковской области. Параллельно в Европе обострилась дискуссия о том, нужно ли сносить установленные после Второй мировой войны памятники советским воинам.
„Пушкинопад“
В конце марта бюст Александра Пушкина в закарпатском городе Мукачево был окрашен неизвестными в цвета украинского флага. Через неделю, 7 апреля, Пушкина снесли. „В Мукачево избавляются от российско-имперского прошлого. Это делается с целью проведения мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины“, - заявили городские власти. Этот памятник Пушкину стал одним из первых, которые украинские власти снесли после начала российского вторжения.
Следом за мукачевским Пушкиным были демонтированы еще три памятника поэту в городах западной Украины. „Пушкин не имел никакого отношения к Тернополю, как и большинство русских писателей, композиторов и других. Увидев все зверства России, в Тернополе нет больше места русским и советским памятникам“, - написал Сергей Надал, глава Тернополя, одного из городов в котором снесли памятник в начале апреля.
После этого снос советских памятников в Украине стали называть „пушкинопадом“ по примеру „ленинопада“ - масштабного сноса памятников Ленину после Майдана 2014 года. В основном в Украине продолжили сносить именно памятники с советской символикой - монументы советским солдатам, военачальникам и деятелям компартии. Кроме памятников с площадей украинских городов увозили мемориальные советские танки и самолеты, а с домов и монументов сбивали оставшиеся советские символы - серп и молот и красноармейские звезды.
Война и памятники
Многие из советских памятников, что были снесены после начала войны, должны были быть демонтированы еще во время „декоммунизации“ Украины после Майдана 2014 года, но окончательное решение по ним было принято только сейчас. Так, дискуссия о сносе памятника советским милиционерам в городе Нежин Черниговской области шла на протяжении 10 лет. Снесли его в начале мая этого года.
Всего, по подсчетам Би-би-си, за время войны снесли 10 памятников Пушкину, шесть памятников Максиму Горькому, памятники полководцу Суворову, князю Александру Невскому и гренадерам, которые участвовали в войне 1812 года. Все остальные снесенные памятники так или иначе относятся к символам советской эпохи. Тем не менее, именно на снос памятников русским писателям обращают в этот раз внимание и СМИ, и исследователи.
„Когда начинается всплеск национального или этно-культурного самосознания, то естественно возникает вопрос - а почему [тут стоит Пушкин]? Можно относиться к наличию Пушкина в Украине великодушно, но это в том случае, если продолжается и укрепляется дружба между странами. А когда эта дружба - врозь, таким наиболее подлым способом, который является следствием отрицания субъектности у твоего соседа? Тогда этот сосед и говорит, а почему тут стоит Пушкин, который является символом национального романтизма в той стране, которая на нас напала?“ - комментирует культуролог Ян Левченко.
Первые памятники Ленину стали сносить в западных областях Украины сразу же после падения Советского Союза. Такая же практика имела место и в других постсоветских странах. После Майдана было снесено уже более 1,3 тысячи памятников Ленину под эгидой „декоммунизации“ - пакета законов в Украине, принятых в 2015 году, которые закрепили политику борьбы с коммунистическим прошлым: запрет на деятельность коммунистических партий, переименование топонимов и, в том числе, снос памятников советским деятелям.
Сам монумент, говорит Ян Левченко, не несет в себе никакой памяти или функции - все дело в том, какое культурное значение в него вкладывают. По словам культуролога, с начала правления Сталина начала „возрождаться российская империя - просто под красными знаменами“, и вместе с этим вернулся „язык вертикальных отношений“: титульной русской культуре отдавалось главенствующее место.
Поэтому советский режим начал массово устанавливать памятники русским деятелям культуры на всей своей территории: „Пушкин никогда в Украине не бывал, но появление его памятников в советские годы в Ужгороде или Тернополе происходило на автомате, - говорит Левченко. - Пушкин наше все, СССР его приватизировал, и памятники появились. Это происходило из-за недостатка рефлексии“.
Таким образом, „снос памятника - это символическая победа над какой-то идеей“, которую вкладывают в этот памятник в данный момент, говорит Иван Курилла: „Мы нарекаем тебя символом российской империи и поэтому уничтожаем“.
Ленин и бабушка
15 марта российское минобороны сообщило о полном контроле над Херсонской областью Украины. Через месяц оккупационная администрация возвела в Геническе Херсонской области памятник Владимиру Ленину. „Радио Свобода“ отмечает, что в Геническе поставили не ту статую Ленина, которая стояла там раньше и была снесена во время „декоммунизации“. Откуда взялся новый памятник - достоверно неизвестно. Еще через две недели новый памятник Ленину появился и в херсонской Новой Каховке. В начале июня еще один памятник Ленину „восстановили“ в Новопсковске Луганской области.
А в начале мая в захваченный Мариуполь приехали российские чиновники. С собой они привезли и торжественно установили памятник „бабушке с советским флагом“, которая ненадолго стала одним из символов российского вторжения в Украину.
Примерно в это же время российские военные в поселке Мангуш под Мариуполем снесли украинский памятник гетману Петру Сагайдачному - украинскому военачальнику XVII века, который, в том числе, устраивал походы на Москву.
„Памятник выступает способом застолбить и пометить территорию. Заходишь куда-то и говоришь, я ставлю памятник и меняю вывески, - комментирует культуролог Ян Левченко. - Нужно создавать свои анклавы и столбить их любыми способами. Ленина там снесли - значит мы восстановим. Это символическая демаркация пространства, которая использует любые способы, которые подворачиваются под руку, в независимости от того, в какой связи эти образы находятся с прошлым и настоящим“.