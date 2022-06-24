ФОТО | В тяжелой аварии на Яанову ночь погиб 29- летний мужчина

В Яанову ночь в 01.14 в Пярну на улице Таммисте произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 29-летний мужчина на своем автомобиле Ford Focus C-Max на большой скорости въехал в опору моста Папинийду.

„По предварительной информации, автомобиль Ford, которым управлял молодой человек, на большой скорости на резком левом повороте вылетел с дороги и столкнулся с опорой моста. Водителя выбросило из автомобиля и он получил травмы несовместимые с жизнью. Несмотря на усилия парамедиков, его жизнь не удалось спасти“, - сказал оперативный дежурный Ляэнеской префектуры полиции Риво Сааре, выразив глубокие соболезнования семье погибшего.

Полиция пояснила, что молодой человек имеет водительские права нужной категории и ранее не наказывался за нарушения правил дорожного движения. „Обстоятельства, при которых произошла авария с такими серьезными последствиями, будут выяснены в ходе дальнейшего расследования. Будет проведена экспертиза на состояние алкогольного опьянения, опрос свидетелей и изучение других доказательств“, - добавил Сааре.

Авария произошла на участке дороги с резким поворотом. Погодные условия и видимость были хорошие. Ограничение максимальной скорости на данном участке дороги составляет 50 км/ч. Полиция также будет расследовать обстоятельства аварии. По факту аварии заведено уголовное дело.