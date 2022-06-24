В России школа устроила субботник под лозунгами третьего рейха

Вот что пишет про свою акцию сам Бохан: „Ежегодно люди, что стоят здесь на фото с лозунгом третьего рейха „Один народ, одна нация, один правитель“ (Ein Volk, ein Reich, ein Führer), вещают об освобождении страны от фашистских захватчиков. Этой же маркой сегодня они паразитируют на разумах детей с целью оправдания захватнической войны своей империи.



Они отчасти стали соучастниками того, что коричневая чума снова подняла голову в России (и в Беларуси). Ибо именно они подавлением личности и раболепием прививают поколениям культ страха, культ пастырей и паническую боязнь свободы.



О какой свободе речь, когда принудительный „труд освобождает“(arbeit macht frei). Свобода в их зрении - отработать, дабы не прилетело от чинуш. Их свобода - это хата с краю. Это привело к тому, что фашизм без сопротивления снова взошел к власти.



Это не пранк, цель пранка - смех, это же - акция, вскрывающая страшную и абсурдную иронию свершившейся вокруг нас действительности“.