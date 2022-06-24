ВИДЕО | В Рязанской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Четыре человека погибли(23)
О крушении самолета со ссылками на телеграмм-канал „База“ и Минобороны России, сообщил телеграм-канал Meduza-LIVE.
Видео с места крушения публикует, в частности, „База“. По данным телеграм-канала, в результате погибли четыре человека. Один из них скончался в больнице. Всего на борту находились девять человек, остальные получили ранения и были госпитализированы. Информацию о четырех погибших вскоре подтвердили власти Рязанской области.
Корреспондент ТАСС передал, что самолет упал в поле недалеко от частных жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. После падения он загорелся, пожар был потушен. При падении самолет повредил линии электропередач, из-за чего несколько улиц в Рязани остались без света. В Минобороны РФ сообщили, что причиной крушения Ил-76 стала неисправность двигателя.