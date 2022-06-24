ВИДЕО | В Рязанской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Четыре человека погибли

Видео с места крушения публикует, в частности, „База“. По данным телеграм-канала, в результате погибли четыре человека. Один из них скончался в больнице. Всего на борту находились девять человек, остальные получили ранения и были госпитализированы. Информацию о четырех погибших вскоре подтвердили власти Рязанской области.