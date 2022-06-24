Руководитель русскоязычной программы инкубации: попробуйте продать то, чего еще нет, например, „носки по подписке“

„Не теряйте драгоценное время, и не убирайте свою идею в темный ящик! За лето можно сделать отличную подготовительную работу, и в сентябре попасть в наш инкубатор, где у вас будет замечательная возможность пройти шестимодульное обучение и получить себе в наставники самых востребованных менторов - Льва Долгачева , Александра Гансена или Алексея Колесникова “, - говорит Ольга Курдовская.

Тем более, что программа инкубации бесплатна, поддерживается Государственным центром вспомогательных услуг (RTK), и новое обучение предусматривает различные бонусы самым лучшим командам, в том числе зарубежные поездки с целью налаживания контакта с партнерами и инвесторами.

Итак, как же подготовиться к поступлению в программу роста?

„Есть масса возможностей“, - рассказывает Ольга Курдовская. „Во-первых, уже к концу июня будут выложены все обучающие видео от Стартап-академии, которые можно просмотреть совершенно бесплатно“.

Напомним, что Стартап-академия стартовала 24 мая в Нарве большим мероприятием для заинтересованных в инновациях и бизнесе. Открытие Стартап-академии, которая доступна в он-лайн среде на английском языке с русскими субтитрами и бесплатна для всех желающих - это повод собрать заинтересованных для обсуждения перспектив развития предпринимательства в регионе в нынешнее нестабильное время и обмена реальным опытом.

Во-вторых, руководитель русскоязычной программы инкубации советует всем заинтересованным в развитии как инновационного, так и традиционного (с элементами инноваций) бизнеса присоединиться к чату в телеграм-канале, где участники активно коммуницируют между собой, делясь реальным опытом, и где возможно найти единомышленников - итак, смело присоединяйтесь к Телеграм-каналу стартап-инкубатора Технополя.

Как сделать так, чтобы прийти на вступительный питч подготовленным?