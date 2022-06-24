Руководитель русскоязычной программы инкубации: попробуйте продать то, чего еще нет, например, „носки по подписке“
Руководитель нарвской программы инкубации Технополя Ольга Курдовская напоминает, что лето - отличное время параллельно с отдыхом подготовиться к новому набору в программу инкубации, которая стартует в сентябре.
„Не теряйте драгоценное время, и не убирайте свою идею в темный ящик! За лето можно сделать отличную подготовительную работу, и в сентябре попасть в наш инкубатор, где у вас будет замечательная возможность пройти шестимодульное обучение и получить себе в наставники самых востребованных менторов - Льва Долгачева, Александра Гансена или Алексея Колесникова“, - говорит Ольга Курдовская.
Тем более, что программа инкубации бесплатна, поддерживается Государственным центром вспомогательных услуг (RTK), и новое обучение предусматривает различные бонусы самым лучшим командам, в том числе зарубежные поездки с целью налаживания контакта с партнерами и инвесторами.
Итак, как же подготовиться к поступлению в программу роста?
„Есть масса возможностей“, - рассказывает Ольга Курдовская. „Во-первых, уже к концу июня будут выложены все обучающие видео от Стартап-академии, которые можно просмотреть совершенно бесплатно“.
Напомним, что Стартап-академия стартовала 24 мая в Нарве большим мероприятием для заинтересованных в инновациях и бизнесе. Открытие Стартап-академии, которая доступна в он-лайн среде на английском языке с русскими субтитрами и бесплатна для всех желающих - это повод собрать заинтересованных для обсуждения перспектив развития предпринимательства в регионе в нынешнее нестабильное время и обмена реальным опытом.
Во-вторых, руководитель русскоязычной программы инкубации советует всем заинтересованным в развитии как инновационного, так и традиционного (с элементами инноваций) бизнеса присоединиться к чату в телеграм-канале, где участники активно коммуницируют между собой, делясь реальным опытом, и где возможно найти единомышленников - итак, смело присоединяйтесь к Телеграм-каналу стартап-инкубатора Технополя.
Как сделать так, чтобы прийти на вступительный питч подготовленным?
„Во-первых, не бойтесь! Во-вторых, у вас должна быть жизнеспособная идея, которая решает какую-то конкретную проблему. Желательно иметь прототип и провести исследования рынка. Если вы нацелены попасть именно в стартап-инкубатор Технополя, то идея должна быть технологической и быстро масштабируемой. Например, продажа носков в магазине либо на базаре это просто малый бизнес, а то и вовсе микро-бизнес. А „носки по подписке“ - уже тянут на звание стартап-компании. Скажем, человек платит, условно говоря, пять евро, и каждый месяц к нему приходят… носки, причем, именно с тем принтом и тех цветов, которые он желает. Ему не надо бегать по магазинам в поисках носков, вспоминать, что пора их прикупить, а продавец получает постоянный доход. Есть проблема - есть решение.
Итак, у вас есть идея. Второй важный шаг - изучение рынка. Не так страшно, если окажется, что уже есть похожие решения на рынке (никто не запрещает вам внести свою инновационную нотку, сделать еще лучше и удобнее и создать собственную историю успеха), как страшно, если окажется, что вы совершенно не в курсе, что у вас есть конкуренты. Так что - еще раз - проверьте, кто уже что-то похожее придумал и подумайте, в чем будет ваше принципиальное отличие или секретный соус“, - советует Ольга Курдовская.
„И попытайте казалось бы сделать невозможное - продать то, чего еще нет - это будет самой лучшей тренировкой для вас на этом непростом, но в то же время очень увлекательном стартаперском пути.