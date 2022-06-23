Кая Каллас: будущее Западных Балкан – в Европейском союзе

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, для Черногории, Сербии, Северной Македонии и Албании геополитически важно как можно быстрее интегрироваться в Европейский союз. „Эстония поддерживала присоединение Западных Балкан к Европейскому союзу, а в связи с войной в Украине особенно важно конкретно сформулировать, как этот процесс будет идти дальше“, - сказала она.

Премьер-министр добавила, что Эстония поддерживает инициативы, которые вовлекают государства Западных Балкан как будущих членов ЕС в политические процессы союза в таких сферах, как продовольственная и энергетическая безопасность, зеленый переход, будущее молодежи и укрепление кибербезопасности. „Эстония проявила инициативу, в рамках которой Академия цифрового государства проводит исследование кибербезопасности Западных Балкан, и на прошлой неделе в Таллинне состоялся форум по цифровой безопасности Западных Балкан“, - сказала Каллас.

В четверг и пятницу в Брюсселе проходит саммит Европейского союза, где в том числе рассматриваются заявки Украины, Молдовы и Грузии на присоединение к Европейскому союзу, обсуждаются возможности оказать поддержку Украине, экономические вопросы и темы будущего Европы.