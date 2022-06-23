Новости Эстонии
23.06.2022, 21:04

ФОТО | В центре Таллинна состоялся масштабный праздник

 
Kesklinna jaanipäev
Kesklinna jaanipäev
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Ekspress Meedia

После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, сегодня в центре Таллинна снова прошли масштабные празднования Яанова дня.

Среди выступающих на празднике у пруда Шнелли были артисты на любой вкус - Traffic, Stefan, Борис Лехтлаан и Аре Яама, а также Masha Ye. Детская зона открыта до 22 часов, подготовлены занятия, вдохновленные традициями Ивановой ночи, также прошли мастер-классы по выдуванию мыльных пузырей и научный театр.

Команда службы спасения представила правила обращения с огнем.

Смотрите фотографии!

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