ФОТО | В центре Таллинна состоялся масштабный праздник

Среди выступающих на празднике у пруда Шнелли были артисты на любой вкус - Traffic, Stefan, Борис Лехтлаан и Аре Яама, а также Masha Ye. Детская зона открыта до 22 часов, подготовлены занятия, вдохновленные традициями Ивановой ночи, также прошли мастер-классы по выдуванию мыльных пузырей и научный театр.