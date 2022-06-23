23.06.2022, 21:04
ФОТО | В центре Таллинна состоялся масштабный праздник
ФОТО: | Ekspress Meedia
После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, сегодня в центре Таллинна снова прошли масштабные празднования Яанова дня.
Среди выступающих на празднике у пруда Шнелли были артисты на любой вкус - Traffic, Stefan, Борис Лехтлаан и Аре Яама, а также Masha Ye. Детская зона открыта до 22 часов, подготовлены занятия, вдохновленные традициями Ивановой ночи, также прошли мастер-классы по выдуванию мыльных пузырей и научный театр.
Команда службы спасения представила правила обращения с огнем.
Смотрите фотографии!
.