Электроэнергия, вероятно, будет дорогой в течение всего лета

„Эстония, Латвия, Литва – это все районы дефицита. В Эстонии в вечерние часы не хватает 150 мегаватт, в Латвии – 200, в Литве – более 1000“, – сообщила руководитель отдела продаж в регионе Балтии биржи Nord Pool Ингрид Арус.

Ожидается, что электричество будет дорогим все лето. „Цены на газ очень высокие, и когда не хватает возобновляемых источников энергии, то цену диктуют газовые электростанции, они повышают стоимость“, – пояснил член правления занимающегося продажей энергии предприятия Baltic Energy Partners Марко Алликсон.

Кроме того, летом электричество по ночам может стоить больше, чем днем.



