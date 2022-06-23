Экономика
23.06.2022, 19:52

Электроэнергия, вероятно, будет дорогой в течение всего лета

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ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

В последние часы 23 июня цены на электроэнергию в Эстонии превысят 360 евро за мегаватт-час. Электроэнергия, вероятно, будет дорогой в течение всего лета, в первую очередь из-за высокой цены на газ, сообщает RusERR.

„Эстония, Латвия, Литва – это все районы дефицита. В Эстонии в вечерние часы не хватает 150 мегаватт, в Латвии – 200, в Литве – более 1000“, – сообщила руководитель отдела продаж в регионе Балтии биржи Nord Pool Ингрид Арус.

Ожидается, что электричество будет дорогим все лето. „Цены на газ очень высокие, и когда не хватает возобновляемых источников энергии, то цену диктуют газовые электростанции, они повышают стоимость“, – пояснил член правления занимающегося продажей энергии предприятия Baltic Energy Partners Марко Алликсон.

Кроме того, летом электричество по ночам может стоить больше, чем днем.


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