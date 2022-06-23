ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (120-й день) | Российские войска идут к Лисичанску, Каллас просит НАТО пересмотреть защиту Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала оборонные планы НАТО. Она сказала, что в случае нападения России Эстония может оказаться стертой с лица земли. Чтобы этого не произошло, альянс должен пересмотреть свою оборонную концепцию.

Министр обороны Украины сообщил о прибытии долгожданных американских систем залпового огня. „Спасибо моему американскому коллеге и другу, министру обороны Ллойду Остину за эти мощные инструменты“, - написал Резников на своей странице в „Твиттере“.

Администратор российских электросетей проведет в субботу, 25 июня, досрочное тестирование отсоединения энергосистемы Калининградской области от единой электросистемы стран Балтии, материковой части России и Беларуси. Изначально испытания планировалось провести осенью.

Британская разведка сообщила, что с 19 июня российские войска, по всей вероятности, продвинулись более чем на пять километров в направлении Лисичанска, последнего крупного города Луганской области, остающегося под контролем Украины.

В Брюсселе предоставили Украине и Молдове статус кандидатов в ЕС.