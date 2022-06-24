Нужно ли бороться с заимствованиями в русском языке? В России предлагают принять закон, запрещающий англицизмы

Раньше попытки ввести подобные ограничения считались неэффективными (об этом, в частности, публично заявлял Дмитрий Медведев), но сейчас все (включая Медведева) изменилось.

Как сообщает телеграм-канал „Подъем“, крымский словарь иностранных заимствований добрался до Совфеда и попал в руки Валентины Матвиенко. Спикер привела пару выдержек и поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре изучить ситуацию с засильем иностранных слов в русском языке.

Процесс заимствований всегда был частью развития любого языка, и мнения по поводу того, нужно ли с этими заимствованиями бороться, разнятся.

В свое время RUS Delfi проводил опрос среди читателей по поводу наиболее распространенных в местном русском языке так называемых эстонизмов - от „кюльмовато“ и „кандидировать“ до целых конструкций как, например, „это берет время“. Доцент кафедры русского языка Тартуского университета Елизавета Костанди, комментируя полученные результаты опроса, отметила, что любые территориальные, социальные, функциональные и иные варианты языка, а особенно речи, имеют свою специфику, так как язык „приспосабливается“ к условиям коммуникации, вариативность в языке — основа его полноценного функционирования и развития.

„Такая специфика неизбежно появляется в условиях языковых контактов, в частности — в условиях диаспоры, так как языки не могут существовать изолированно друг от друга. В русском языке, как практически в любом другом (если это, конечно, не язык племени, никак не связанного с другими племенами, народами, странами и т. д.), используется множество заимствованных слов, ставших для носителей языка в той или иной мере привычными“.