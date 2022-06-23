Германия поддержала Каллас: „вся восточная территория союзников столкнулась с новой угрозой“

„Прежней концепции натянутой проволоки в ее нынешнем виде больше не будет достаточно. Наши военные учения должны отражать новую реальность. И нам нужно отреагировать на то, что вся восточная территория союзников столкнулась с новой угрозой. Нам необходимо увеличить присутствие НАТО в странах юго-восточной Европы“, - заявила глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock).