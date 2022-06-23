Германия поддержала Каллас: „вся восточная территория союзников столкнулась с новой угрозой“(10)
МИД Германии поддержал идею премьер-министр Эстонии Каи Каллас о необходимости пересмотра плана обороны НАТО, сообщает DW.
„Прежней концепции натянутой проволоки в ее нынешнем виде больше не будет достаточно. Наши военные учения должны отражать новую реальность. И нам нужно отреагировать на то, что вся восточная территория союзников столкнулась с новой угрозой. Нам необходимо увеличить присутствие НАТО в странах юго-восточной Европы“, - заявила глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock).
Берлин уже предложил Литве создать „надежную боевую бригаду“ из 3500 солдат в дополнение к нынешнему батальону численностью около 1000 солдат. Большинство военных будут базироваться в Германии и смогут в кратчайшие сроки перебраться в страны Балтии, пишет FT.