Не пропустите: с 1 июля нужно иметь билет или проездную карту даже на бесплатных автобусных линиях!

На уездных линиях Ида-Вирумаа пассажир должен входить в автобус через переднюю дверь и при регистрации поездки должен сообщить водителю автобуса остановку назначения, а затем приложить свою проездную карту к валидатору. Если у пассажира нет проездной карты, водитель автобуса выдает бумажный билет, который необходимо сохранить до конца поездки.

С проездной картой можно ездить по всем уездным линиям Ида-Вирумаа.



Приобрести проездной можно в R-Kiosk, почтовом отделении Omniva и на стойке информации магазинов Selver и Maxima (места расположения точек продаж).

Вы также можете купить проездную карту у водителя автобуса за наличные. На данный момент нет возможности оплатить проезд банковской картой.

Проездная карта стоит 2 евро.

