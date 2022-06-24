Новости Ида-Вирумаа
24.06.2022, 14:53

Не пропустите: с 1 июля нужно иметь билет или проездную карту даже на бесплатных автобусных линиях!

 (1)
ФОТО: Taavi Sepp | Ekspress Meedia

Начиная с 1 июля, на уездных автобусных линиях маршрутов Ида-Вирумаа необходимо иметь билет или проездную карту. Нарушивших эти правила ждет штраф до 20 евро!

На уездных линиях Ида-Вирумаа пассажир должен входить в автобус через переднюю дверь и при регистрации поездки должен сообщить водителю автобуса остановку назначения, а затем приложить свою проездную карту к валидатору. Если у пассажира нет проездной карты, водитель автобуса выдает бумажный билет, который необходимо сохранить до конца поездки.

С проездной картой можно ездить по всем уездным линиям Ида-Вирумаа.

Приобрести проездной можно в R-Kiosk, почтовом отделении Omniva и на стойке информации магазинов Selver и Maxima (места расположения точек продаж).
Вы также можете купить проездную карту у водителя автобуса за наличные. На данный момент нет возможности оплатить проезд банковской картой.
Проездная карта стоит 2 евро.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии