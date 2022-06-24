Завтра в литовском городке пройдет конкурс красоты среди... коз(2)
В маленьком литовском городке Рамигала завтра традиционно выберут самую красивую козу! Если вдруг вы путешествуете по Литве, то заезжайте сюда в 19.00, в местном парке состоится необычный конкурс красоты с участием рогатых домашних питомцев.
Для города Рамигала козы имеют особое значение. Эти животные являются символом старинного городка. Когда в 2010 году город был выбран культурной столицей Литвы, его жители впервые организовали конкурс красоты среди коз. С тех пор он повторяется ежегодно к большому удовольствию любителей весело провести время.
В 2012 году в Рамигале среди коз была проведена олимпиада, о которой писал литовский Delfi. Во время спортивных состязаний животные играли в футбол, перетягивали канат, метали диск, состязались в пятиборье и спринте.