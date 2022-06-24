Завтра в литовском городке пройдет конкурс красоты среди... коз

Для города Рамигала козы имеют особое значение. Эти животные являются символом старинного городка. Когда в 2010 году город был выбран культурной столицей Литвы, его жители впервые организовали конкурс красоты среди коз. С тех пор он повторяется ежегодно к большому удовольствию любителей весело провести время.