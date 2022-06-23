Другие виды
23.06.2022, 20:00

Синхронистка из США потеряла сознание в бассейне на Чемпионате мира

 
Eestimaa ujulad
Eestimaa ujulad
ФОТО: August Kitzbergi gümnaasium | Ekspress Meedia

Спортсменка из США Анита Альварес, выступающая в артистическом плаванье потеряла сознание после выступления.

Спортсменка из США Анита Альварес потеряла сознание во время выступления на чемпионате мира в Будапеште, ее спасла тренер Андреа Фуэнтес. Об этом сообщает Marca.

Инцидент произошел во время финала произвольной программы солисток. Альварес пошла ко дну, но тренер прыгнула в бассейн и достала ее из воды.

„Это было очень страшно. Мне пришлось прыгнуть, поскольку спасатели этого не сделали. Я испугалась, потому что она не дышала, но сейчас с ней все в порядке“, — сказал Фуэнтес.

Спортсменке предстоит пройти медицинское обследование для определения причины ее обморока, в то же время в сборной считают, что она сможет выступить в финале произвольных программ групп 24 июня.

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