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23.06.2022, 18:48

ФОТО | Женская сборная Эстонии по волейболу обыграла Люксембург в Серебряной лиге

 
Võrkpall Eesti vs Luksemburg
Võrkpall Eesti vs Luksemburg
ФОТО: Jassu Hertsmann | Ekspress Meedia

Женская сборная Эстонии по волейболу в Тарту обыграла Люксембург со счетом 3:0 (25:14, 25:16, 25:22) в предпоследнем матче европейской Серебряной лиги. Это стало прекрасным подарком на день рождения центральной блокирующей Лауре Партс, которая показала хорошую игру, набрав 11 очков (+7).

Эстонская сборная довольно плотно контролировала игру и отдала сопернику в первых двух сетах 14 и 16 очков. Только третий сет был более равный, где Эстония в итоге победила 25:22.

Свою последнюю встречу в Серебряной лиге женская сборная Эстонии проведет в спортивном комплексе Тартуского университета уже в воскресенье, 26 июня, в 18:00, против Португалии.

Эстония на данный момент занимает третье место (11 очков), одержав три победы в семи играх. Первое место занимает Швеция (20 очков), на втором – Португалия (14 очков). Словения у которой три победы и три поражения на четвертом месте, а Люксембург без побед на последнем месте.

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