ФОТО | Женская сборная Эстонии по волейболу обыграла Люксембург в Серебряной лиге

Эстонская сборная довольно плотно контролировала игру и отдала сопернику в первых двух сетах 14 и 16 очков. Только третий сет был более равный, где Эстония в итоге победила 25:22.

Свою последнюю встречу в Серебряной лиге женская сборная Эстонии проведет в спортивном комплексе Тартуского университета уже в воскресенье, 26 июня, в 18:00, против Португалии.

Эстония на данный момент занимает третье место (11 очков), одержав три победы в семи играх. Первое место занимает Швеция (20 очков), на втором – Португалия (14 очков). Словения у которой три победы и три поражения на четвертом месте, а Люксембург без побед на последнем месте.