Трагедия семей, которых разделила война: новый фильм Андрея Лошака, рассказывающий и о нашей действительности

„Ее убедить точно нельзя, всегда найдутся „дяденьки из телевизора, которые лучше знают, как влиять на людей“, - говорит героиня фильма, молодая девушка, о своей матери.

Мать парирует со слезами на глазах „Ее убедить невозможно, она же не слушает, сразу отключается, говорит, мол, тогда я не буду с тобой, мама, общаться вообще“.

„Я просто писала родственникам из России, мол, что вы допустили, они мне с полной уверенностью говорили, что вот, мол, сейчас повоюем немного, по военным точечкам постреляем и опять дружить будем. Как можно дружить после такого?“ - вопрошает другая молодая героиня документальной истории лошака.

Фильм Андрея Лошака „Разрыв связи“ посвящен семьям, которые расколола война, - пишет „Новое время“ в предисловии. Его герои – семь пар близких людей, с каждым из которых автор фильма беседует отдельно, задает те же вопросы. Съемки длились с начала войны – за это время никто из героев не изменил своего мнения. Этот фильм не попытка диалога, а печальное свидетельство обратного. Безжалостный диагноз больному обществу, в котором пропаганда оказывается сильнее родственных связей.