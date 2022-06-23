За рубежом
23.06.2022, 17:51

Начался исторический саммит ЕС по статусу кандидата для Украины

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EU-SUMMIT/
EU-SUMMIT/
ФОТО: JOHANNA GERON | REUTERS/Scanpix

Первый пункт повестки дня саммита Евросоюза в Брюсселе - предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС. Из-за этого саммит уже называют историческим. Об этом пишет DW.

В Брюсселе началось заседание Европейского Совета, который решит, предоставлять ли Украине, а также Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. Рассмотрение заявок Украины, Молдовы и Грузии на прием в объединение является первым пунктом повестки дня саммита ЕС в четверг, 23 июня. Об этом сообщает корреспондент DW.

Президенты и премьеры 27 государств Европейского Союзв приступят к рассмотрению этого вопроса сразу после традиционного общения со спикером Европарламента Робертой Мецолой, с которого начинаются все заседания Евросовета.

Ожидается, что на саммите решат признать европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии, а первым двум странам также предоставят статус кандидата. По данным ряда источников DW в дипломатических кругах ЕС, ни одна из стран ЕС не высказывала возражений против такого решения (линк: 62217835).

На положительный итог указывает и проект итогового заявления саммита, имеющегося в распоряжении корреспондента DW. В нем говорится: „Европейский Совет решил предоставить статус страны-кандидата Украине и Республике Молдова“.

Этот саммит в Брюсселе уже стали называть историческим именно из-за того, что на нем планируют признать перспективу членства Украины, а также Грузии и Молдовы. Этот вопрос некоторые государства ЕС до войны даже не хотел обсуждать. „Я ожидаю, что будут приняты исторически важные решения предоставить Украине и Молдове статус кандидата“, - заявил перед началом саммита президент Литвы Гитанас Науседа.

Напомним, что 17 июня Еврокомиссия утвердила заключения по заявкам Киева, Кишинева и Тбилиси на членство в ЕС. Она рекомендовала признать Украины и Молдову странами-кандидатами, но выдвинула ряд условий, которые им после этого надо будет выполнить. Грузии же она рекомендовала дать статус кандидата только после выполнения определенных ей условий.

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