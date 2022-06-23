Исторический момент: Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены ЕС

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза решили предоставить Украине и Молдове европейскую перспективу и признать их странами-кандидатами на вступление в ЕС. Об этом по итогам первой рабочей сессии Европейского Совета в Брюсселе в четверг, 23 июня, сообщил его глава Шарль Мишель.



„Исторический момент и сигнал надежды для украинского народа“, — написал Беттель в твиттере. В свою очередь Мишель поздравил президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майю Санду, отметив совместное будущее стран и ЕС.

Глава Евросовета также сообщил, что саммит ЕС признал „европейскую перспективу“ Грузии и готов предоставить ей статус кандидата после выполнения страной ряда условий, сообщает Медуза.