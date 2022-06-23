Лийметс: Каллас раскрыла секретные планы НАТО, теперь они известны восточному соседу. Министерство обороны: это не так

Лийметс отметила, что заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас об оборонных планах НАТО было слишком подробным. Экс-министр предположила, что Каллас обнародовала информацию, связанную с засекреченными планами, и теперь это может прочитать восточный сосед и сделать соответствующие выводы.

При этом Лийметс согласна, что изменившаяся ситуация с безопасностью требует реакции как со стороны НАТО, так и со стороны Эстонии. „Нашей целью должно быть развитие независимой обороноспособности и усиление воли к обороне. Рост состава Кайтселийта, дополнительные инвестиции в оборонный бюджет, а также присутствие союзников и их незыблемая поддержка показывают, что независимость Эстонии больше никогда не окажется под сомнением“, — подчеркнула Лийметс.

Он добавила, что увеличение вклада НАТО в развитие и обеспечение обороноспособности Эстонии, безусловно, следует приветствовать, но раскрытие оборонных планов альянса — не самый лучший выход.

Министерство обороны опровергает

При этом, как сообщает Министерство обороны, озвученная Каллас информация находится в публичном доступе. Действующая военная структура и уровни готовности подразделений приведены, например, на интернет-страницах генштаба НАТО и центрального штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

В министерстве отмечают, что т. н. модель „растяжки“, которую критиковала Каллас, действительно себя изжила. На это несколько дней назад указал и министр обороны Великобритании Бен Уоллeс. „У нас не будет 60 дней для отправки танков в Эстонию, потому что к этому моменту не будет Эстонии, с учетом того, что россияне устроили в Украине“, - сказал он.

Учитывая фундаментальные изменения в области безопасности, НАТО действительно намерено пересмотреть прежнюю структуру реагирования, чтобы количество войск, расположение и готовность соответствовали угрозе, отмечает министерство. Обзор о процессе будет дан в том числе на предстоящем саммите в Мадриде.