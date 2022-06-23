Лийметс: Каллас раскрыла секретные данные НАТО. Теперь они известны восточному соседу

Лийметс отметила, что заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас об оборонных планах НАТО было слишком подробным. Экс-министр предположила, что Каллас обнародовала информацию, связанную с засекреченными планами, и теперь это может прочитать восточный сосед и сделать соответствующие выводы.

При этом Лийметс согласна, что изменившаяся ситуация с безопасностью требует реакции как со стороны НАТО, так и со стороны Эстонии. „Нашей целью должно быть развитие независимой обороноспособности и усиление воли к обороне. Рост состава Кайтселийта, дополнительные инвестиции в оборонный бюджет, а также присутствие союзников и их незыблемая поддержка показывают, что независимость Эстонии больше никогда не окажется под сомнением“, — подчеркнула Лийметс.