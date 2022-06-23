Лийметс: Каллас раскрыла секретные данные НАТО. Теперь они известны восточному соседу(3)
Бывший министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс (Центристская партия) сказала, что мы все хотим, чтобы НАТО внес еще больший вклад в укрепление обороноспособности Эстонии, однако публичная критика в прессе неприемлема.
Лийметс отметила, что заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас об оборонных планах НАТО было слишком подробным. Экс-министр предположила, что Каллас обнародовала информацию, связанную с засекреченными планами, и теперь это может прочитать восточный сосед и сделать соответствующие выводы.
При этом Лийметс согласна, что изменившаяся ситуация с безопасностью требует реакции как со стороны НАТО, так и со стороны Эстонии. „Нашей целью должно быть развитие независимой обороноспособности и усиление воли к обороне. Рост состава Кайтселийта, дополнительные инвестиции в оборонный бюджет, а также присутствие союзников и их незыблемая поддержка показывают, что независимость Эстонии больше никогда не окажется под сомнением“, — подчеркнула Лийметс.
Он добавила, что увеличение вклада НАТО в развитие и обеспечение обороноспособности Эстонии, безусловно, следует приветствовать, но раскрытие оборонных планов альянса — не самый лучший выход.