СМИ: в Кремле увольняют проваливших „спецоперацию“ в Украине

Независимый Институт изучения войны (ISW) пишет, что есть признаки „радикальной трансформации российской командной структуры“.

Буквально на днях сменился командующий Воздушно-десантными войсками России. Несколько российских СМИ сообщили, что место Андрея Сердюкова занял генерал-полковник Михаил Теплинский. Сам Теплинский - родом с Донбасса. Поскольку он перешел на пророссийскую сторону, прокремлевские СМИ провозгласили его „Героем России“.

Украинские источники сообщили несколько дней назад, что Путин уволил Сердюкова из-за плохой работы и больших потерь среди личного состава.

Генерал, командующий армией России в битве за Донбасс Дворников тоже вскоре будет уволен?

Имеющаяся информация также указывает на то, что главнокомандующий российской кампанией на Украине Александр Дворников будет заменен. Об этом сообщает ISW со ссылкой на несколько источников.

Дворников, сыгравший центральную роль в войне России в Сирии , всего несколько недель назад был назначен верховным военачальником. Теперь группа журналистов из Bellingcat сообщает, что Путин планирует заменить Дворникова. В качестве причин названы чрезмерное употребление алкоголя и недоверие к российским вооруженным силам.

По данным украинской службы новостей Conflict Intelligence Team (CIT), Путин уже заменит Дворникова генерал-полковником Геннадием Жидко. Официального подтверждения пока нет. По мнению ISW, данных недостаточно, чтобы стопроцентно утверждать, что Дворников будет заменен.

Тем не менее, военные исследователи из Института изучения войны (ISW) комментируют свой анализ: „Такие радикальные ротации в российских вооруженных силах, если это правда, не являются мерами, предпринятыми силой, готовой к большому успеху“. Напротив, они „указывают на продолжающуюся дисфункцию военных действий Кремля“.