ВИДЕО | Карис о словах Каллас: запугивания я там не увидел. Скорее, она беспокоится об Эстонии

Карис отметил, что в ситуации, когда Россия ведет войну против Украины, НАТО также пересматривает свои оборонные планы. О них мы услышим на саммите НАТО, и нужно следить, что именно изменится. „И, как мы видели сегодня, важнее всего наша собственная обороноспособность, и то, как мы противостоим нашим врагам“, - сказал президент.

Не посеет ли высказывание Каллас страх среди жителей Эстонии? „Каждый воспринимает это по-своему. Я запугивания там не увидел. Скорее, Кая Каллас беспокоится за Эстонское государство, что она и высказала“.

Что касается сегодняшнего Праздника победы, то он, по словам президента проходит хорошо. „Погода хорошая, парад хороший. Особенно здесь в Курессааре, где все компактно и близко. Все ощущают себя частью парада. День начался хорошо, и, думаю, закончится еще лучше“, - выразил надежду Карис.