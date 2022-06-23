ВИДЕО | Смотрите, что происходит в цехах завода Fortaсo в Нарве!

В мае предприятию исполнилось 75 лет, и летом было принято решение провести пробные экскурсии по территории завода. Если они будут востребованы жителями и гостями Нарвы, возможно, такие туры по предприятию сделают здесь регулярными.

Виктор Крелл, координатор BS Нарва, отмечает, что одной из целей проведения таких экскурсий является реклама. „Мы хотим показать завод с лучшей стороны. Сейчас такая тенденция пошла - все показывают какие-то руины, старые здания, какое-то прошлое. А мы как раз показываем настоящее и будущее - развивающийся завод“.

Первая экскурсия состоялась 16 июня, на ней побывала корреспондент RusDelfi. Возможность увидеть своими глазами, чем живет завод, будет каждый четверг до 17 июля. Начало экскурсий в 15:00. Они пройдут по предварительной регистрации.

На первой экскурсии было много детей, они хотели получше узнать, где работают их родители. Большой восторг у ребят вызвали лазерное оборудование и работа робота со сваркой. Виктор Крель, специалист центра развития компетенций, провел всех участников по цехам и по офисным помещениям завода, рассказал немного про историю Fortaco и про то, какие современные технологии они используют сейчас, заглянули и в столовую.