„Почти все убийцы“. Навальный рассказал о своих сокамерниках в колонии строго режима(1)
Российский оппозиционер Алексей Навальный написал новый пост в Instagram, в котором рассказал о своих буднях в тюрьме и предостерег подписчиков от совершения тяжких преступлений.
„С кем я сижу? Много спрашивают об этом. У меня небольшая, изолированная группа (тут это называется „отряд“) зэков на полностью изолированном от остальной зоны участке - пишет Навальный в своем Instagram. - Тюрьма в тюрьме с совершенно безумным и маловыносимым режимом. Я еще напишу об этом подробнее.
А зэки хорошие. Спокойные такие, доброжелательные. Я как пришел, сразу подумал: убийцы. Так и оказалось. Почти все убийцы. Сроки огромные. Мои 9 лет здесь самый маленький срок, и я как дошкольник. Тут 13-15 лет средний. Есть 19 и 20. Это двойные убийцы.
С людьми, у которых долгие сроки, проще сидеть. Суеты всякой меньше, мелких конфликтов. Хотя, конечно, они очень-очень зависимы от администрации. Если срок „пятнашка“, то УДО, которое скинет 5 лет, — жизненный приоритет.
Ну и конечно - это чисто для меня бонус, я люблю такое, - о каждом можно книгу писать. У каждого драма, трагедия с жертвой, трагедия личная. Судьбы разбитые из-за страстей или того, что просто оказался не в том месте не в то время. Интересно все это. И страшно тоже.
Вы лучше не убивайте никого, пожалуйста. И сидеть потом долго, и вообще ни к чему это. Кстати, вот вам лайфхак: когда выпиваете — держитесь подальше от ножей“.