ФОТО | Смотрите, какой костер зажгли в Ласнамяэ и кто пришел на праздник!

Главный исполнитель на празднике – коллектив VIA Baltika, также на сцену вышли танцевальный коллектив Lee и Сийри Кянд. Костер разожгли в 21:45. Можно было купить блюда, приготовленные на гриле и безалкогольные напитки.

„В этом году мы хотим отметить праздник семейным мероприятием, на который приглашены также дети и подростки. Поэтому продавцы не будут продавать алкогольные напитки, мы также просим гостей не приносить их с собой“, - сказала ранее старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.