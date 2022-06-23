ФОТО | Смотрите, какой костер зажгли в Ласнамяэ и кто пришел на праздник!
В этом году после двухлетней паузы в городе состоялось празднование Яановой ночи – были организованы несколько праздников с участием интересных исполнителей и большим костром. Смотрите, как прошло мероприятие в Ласнамяэ.
Главный исполнитель на празднике – коллектив VIA Baltika, также на сцену вышли танцевальный коллектив Lee и Сийри Кянд. Костер разожгли в 21:45. Можно было купить блюда, приготовленные на гриле и безалкогольные напитки.
„В этом году мы хотим отметить праздник семейным мероприятием, на который приглашены также дети и подростки. Поэтому продавцы не будут продавать алкогольные напитки, мы также просим гостей не приносить их с собой“, - сказала ранее старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Автор фото: Олег Беседин, TVN, группа Таллиннцы в Facebook.