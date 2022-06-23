Новости Эстонии
23.06.2022, 11:09

ФОТО | Смотрите, какой костер зажгли в Ласнамяэ и кто пришел на праздник!

 
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ФОТО: Фото Олега Беседина

В этом году после двухлетней паузы в городе состоялось празднование Яановой ночи – были организованы несколько праздников с участием интересных исполнителей и большим костром. Смотрите, как прошло мероприятие в Ласнамяэ.

Главный исполнитель на празднике – коллектив VIA Baltika, также на сцену вышли танцевальный коллектив Lee и Сийри Кянд. Костер разожгли в 21:45. Можно было купить блюда, приготовленные на гриле и безалкогольные напитки.

„В этом году мы хотим отметить праздник семейным мероприятием, на который приглашены также дети и подростки. Поэтому продавцы не будут продавать алкогольные напитки, мы также просим гостей не приносить их с собой“, - сказала ранее старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Автор фото: Олег Беседин, TVN, группа Таллиннцы в Facebook.

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