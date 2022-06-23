Россия душит Европу газом. ЕС готовится к полной блокаде и трудной зиме

„Незаконное вторжение России в Украину привело к чрезвычайной ситуации в ЕС. Мы вынуждены принять ряд очень важных мер в ответ на откровенный произвол путинской администрации в части резкого сокращения поставок „Газпрома“. Однако все эти меры временные“, - сказала в среду Элина Бардрам, возглавлявшая делегацию Еврокомиссии на историческом климатическом саммите 2015 года, когда было заключено Парижское соглашение о борьбе с изменением климата.

Бироль одним из первых предупреждал еще до нападения России на Украину, что Кремль использует газ для давления на Европу , а теперь предлагает ЕС готовиться к жизни с газовой петлей на шее. Восполнить запасы в хранилищах до зимы при таком раскладе не получится, и нужен запасной план, включая рост выработки на угольных и атомных станциях.

„Учитывая то, как ведет себя Россия в последнее время, я не исключаю, что они будут и дальше под разными предлогами сокращать поставки газа в Европу, вплоть до полного отключения“, - сказал в среду глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.

Очередное сокращение объясняется плановой профилактикой на одном из трех газопроводных маршрутов из России в Европу - южном, через Турцию. Она закончится через неделю, однако в июле предстоит ремонт основного трубопровода „ Северный поток “ в Германию. Пока „Газпром“ не демонстрирует никакого желания бронировать свободные мощности и увеличивать прокачку по третьему маршруту - через Украину.

Россия уже год постепенно урезает поставки газа в ЕС, но на этой неделе они упали до невиданного за последние десятилетия уровня - около 100 млн кубометров в сутки. Еще в мае „Газпром“ поставлял 250 млн в сутки, а три года назад - 500 млн.

Перед лицом крупнейшего с 1970-х годов энергетического кризиса несколько стран уже пошли на чрезвычайные меры и собираются нормировать потребление газа - сначала добровольно, потом принудительно. Европа расконсервирует угольные электростанции и всерьез обсуждает возрождение ядерной энергетики.

Теперь она еще выше из-за сокращения поставок. Но результат пока противоположный - ЕС не замедлил, а ускорил болезненный и дорогостоящий разворот своей экономики спиной к „Газпрому“.

В планы Путина такое не входило. Он на всех углах критиковал „умников“ из Евросоюза, прошлым летом слегка прикрутил кран, а осенью устроил масштабный показательный дефицит . „Газпром“ недокачал газ в свои европейские хранилища и ушел со спотового рынка. Выполнял только долгосрочные контракты - и в результате цена зимой взлетела до исторических высот.

Чистый газ Европа хотела использовать в „зеленой“ перестройке экономики, чтобы поскорее закрыть угольные, а в Германии - еще и атомные электростанции. Сократить выбросы, умерить страхи после аварии на японской АЭС „Фукусима“, а тем временем активно переходить на возобновляемые источники энергии: солнце, ветер и водород.

ЕС с удовольствием покупал российский газ, но у него были другие далекоидущие планы : уже через несколько лет он собирался сократить закупки, да еще и запретить долгосрочные контракты с „Газпромом“, чтобы заставить его конкурировать с новыми крупными игроками, прежде всего США.

Россия представляла газ как чистый бизнес вне политики и хвалилась репутацией надежного поставщика. Она вела газовые войны с Украиной и Беларусью, но никогда - с Европой, самым богатым, ближайшим и крупнейшим своим рынком сбыта. Так продолжалось вплоть до прошлого года.

За два с лишним десятилетия правления Путина ЕС увеличил закупки российского газа в полтора раза. Теперь же Европа собирается сократить их на две трети всего за несколько месяцев.

„Сами натворили дел там, цены взлетели до небес, и ищут виновных опять“, - сказал на прошлой неделе президент Владимир Путин и предрек Европе политический и экономический коллапс: деградацию, бедность и смену элит после прихода к власти радикалов и популистов.

Россия объясняет сокращение поставок техническими причинами. Кремль отрицает роль в энергетическом кризисе и называет четырехкратный рост цен на газ в Европе за последний год последствием реформы энергетического рынка ЕС и западных санкций против России.

В пользу того, что искусственно созданный Россией дефицит - это шантаж в надежде заставить Европу пересмотреть отказ от российского газа, а не тотальная война на уничтожение, говорит тот факт, что „Газпром“ с европейскими партнерами построили в прошлом году вторую ветку „Северного потока“ в Германию. Теперь она ржавеет на дне Балтийского моря, и согласно технической документации, на это уйдет полвека, не меньше.

Путинская стратегия развития России по-прежнему отписывает ей место ведущей энергетической державы в регионе, тогда как в европейских планах до 2050 года российским ископаемым отводилась до войны скромная и постоянно уменьшающаяся роль. Агрессия против Украины лишь ускорила это движение противоположными курсами - новый план ЕС предусматривает полный отказ уже к 2027 году.

Путин же рассчитывает выйти из нынешнего кризиса победителем. По его мнению, ЕС продолжит покупать у него газ, нефть и уголь. Но это будет уже другой ЕС.

Нынешняя Европа деградирует, европейская демократия - лишь декорация, а элиты оторваны от народа, сказал Путин на прошлой неделе в программной речи на форуме в Петербурге.

„Европейские политики уже нанесли своей экономике серьёзный удар - сами это сделали, своими руками, - сказал он. - Такой отрыв от реальности, от запросов общества неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних, радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе и к смене элит“.

Как Европа готовится к газовой блокаде

Большого выбора у ЕС нет - полностью отказаться от российского газа не выйдет не только к зиме, но даже в ближайшие несколько лет. По оценкам европейских и немецких чиновников, дефицит энергоносителей будет ощущаться по меньшей мере три года.

Еще недавно Европа зависела от „Газпрома“ на 40%, в ковидный кризис эта доля сократилась примерно до 35%, а теперь упала до 25%. Заместить эту четверть альтернативными источниками газа не получится.