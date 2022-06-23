Новости Эстонии
23.06.2022, 09:44

ФОТО | В Курессааре торжественно подняли государственный флаг. Скоро - парад и речь президента!

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Сегодня в стране отмечается День победы. Праздничный парад Кайтселийта проходит в этом году в Курессааре, где в семь часов утра уже состоялось торжественное поднятие государственного флага.

Смотрите фото!

Сам парад начнется в 11 часов на центральной площади города. В нем примет участие около 750 человек из Эстонии и других стран.

С речью выступит президент Эстонии Алар Карис. Ее перевод на русский язык будет доступен на RusDelfi.

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