23.06.2022, 09:44
ФОТО | В Курессааре торжественно подняли государственный флаг. Скоро - парад и речь президента!(6)
Сегодня в стране отмечается День победы. Праздничный парад Кайтселийта проходит в этом году в Курессааре, где в семь часов утра уже состоялось торжественное поднятие государственного флага.
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Сам парад начнется в 11 часов на центральной площади города. В нем примет участие около 750 человек из Эстонии и других стран.
С речью выступит президент Эстонии Алар Карис. Ее перевод на русский язык будет доступен на RusDelfi.