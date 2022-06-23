Алар Карис: мы должны быть готовы защищать свою свободу на поле боя

Год назад, в день парада по случаю Праздника победы в Пайде, Эстония только вышла из закрытости вирусного кризиса и почувствовала радость от возможности вновь собраться вместе. Но уже тогда это чувство облегчения омрачалось тревогой из-за тех, кто не отказался от желания вместо формирования будущего Европы путем свободного самоопределения народов навязать право сильного.

Вы – часть той истории, которую могли рассказывать ветераны Освободительной войны. И наши военнослужащие Сил обороны, которые участвовали в международных операциях на Балканах, в Афганистане, Ираке, Мали. Наши спасатели, полицейские – все, кто охраняет нашу безопасность.

Вы не склонитесь перед чужаками. Вы будете сопротивляться. Вы будете защищать свой дом.

Стоя здесь, перед строем членов Союза обороны, я понимаю, что сегодняшний день является для меня лучшим доказательством того, что мы как народ намерены всеми силами отстаивать свою независимость, свое право на свободу принятия решений, свою землю. Какова бы ни была цена этой борьбы.

Защищать независимость Эстонии – задача, которая для многих является внутренней волей и посылом и которая на самом деле лежит на всех нас. Это означает, что мы не будем сидеть сложа руки, если Эстония окажется в опасном положении. Прежде всего те из нас, кто обладает необходимыми для защиты населения умениями.

Статья 54 Конституции гласит, что долг гражданина Эстонии быть верным конституционному строю и защищать независимость Эстонии, а также добавляет, что каждый гражданин Эстонии имеет право, за отсутствием иных средств, оказывать попыткам насильственного изменения конституционного строя сопротивление по собственной инициативе.

Принося присягу при вступлении в должность, я поклялся непоколебимо защищать Конституцию Эстонской Республики. Конституция – это не просто закон. Это нечто большее – описание того, на основании каких ценностей и принципов мы живем в своем государстве и что для нас как для народа важно, каковы наши права, свободы и обязанности друг перед другом и перед государством.

Мы не можем устать или примириться со злом, забыть потерянные жизни украинцев и разрушенные украинские города, если хотим сами спокойно жить в своем государстве, построенном на фундаменте свободы, справедливости и права.

24 февраля я сказал, что начатая Россией война в Украине – это преступление, которое лишит жизни многих украинцев и русских. Действительность еще ужаснее. Россия ведет войну четвертый месяц, и преступлений становится всё больше: Буча, Бородянка, Мариуполь, Северодонецк. Неизвестные для многих до сегодняшнего дня названия, которые стали теперь синонимами насилия, смерти, испытаний.

Возможно, мы не были готовы к тому, что нынешним поколениям придется противостоять военной мощи России, направленной на то, чтобы лишить соседей права на свободное принятие решений. Но мы должны это сделать и остановить агрессию.

Я знаю, что многим еще труднее справляться с повседневными заботами. Это давление, потребность в терпении, дополнительную ношу, о которой я вас прошу, выдержать нелегко. Но, помогая Украине бороться и защищаться, мы защищаем Эстонию и мир в Европе. Это и есть наша борьба за свободу.

Уже сегодня это оказывает значительное влияние на нашу повседневную жизнь, которая наполнена нашими усилиями и усилиями наших союзников по поддержке Украины и сдерживанию России. Это, к примеру, более высокие счета за отопление и бензин, рост цен на продукты питания – инфляция, а также необходимость помогать бежавшим от войны украинским семьям. Это касается всех нас, и мы все так или иначе ощущаем на себе влияние развязанной Россией войны.

Последние четыре месяца показали, что даже в Европе, где мы необратимо объявили эпоху вооруженного насилия завершенной, война является реальностью. Запад сделал всё, чтобы предотвратить войну в Европе, но Россия в то же время сделала всё, чтобы развязать войну. Теперь мы – не только в Эстонии или в странах Балтии, но и во всей Европе – должны свыкнуться с мыслью о том, что мир может и не продолжаться вечно. И мы должны быть готовы при необходимости защищать свою свободу на поле боя.

Теперь мы знаем, что уже год назад война нависла над нами.

Праздник победы напоминает о достигнутой сто три года назад победе в сражении под Вынну. Век спустя мы можем с уверенностью сказать – Эстония есть и останется безопасной, изобретательной, демократической, сберегающей природу, красивой, независимой.

Такая Эстония достойна того, чтобы ее берегли и защищали.

Дорогие соотечественники.

На фоне ужасов со стороны российских войск нас вдохновляют храбрость, находчивость и сила народа, вооруженных сил и сил территориальной обороны Украины. Украинцы показали всем нам свою отвагу и любовь к родине. Мы видели, как люди в Украине после вторжения России в массовом порядке вступали в силы территориальной обороны. Если в начале войны там было около шести с половиной тысяч бойцов, то за три месяца их число достигло 117 000. В 18 раз.

Были бы мы такими же твердыми духом? Да, никаких сомнений. Например, с 24 февраля по сегодняшний день более 3300 человек подали заявление о вступлении в Союз обороны. Важно, что более трети из них присоединились к Naiskodukaitse, потому что вклад эстонских женщин в государственную оборону необходим. Кстати, здесь, на Сааремаа, 50 жителей острова подали заявления о вступлении в Союз обороны и 30 вошли в Naiskodukaitse.

Если говорить обо всех этих людях, то причины очень простые: они хотят быть готовыми к кризисной ситуации и получить необходимые навыки уже в мирное время. Или они считают важным вспомнить то, что забылось после действительной службы.

Они совершенно правы, потому что в кризисе успех будет сопровождать нас в том случае, если наши действия будут основаны на качественной подготовке, на отработке совместных действий.