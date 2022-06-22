Новости Эстонии
22.06.2022, 20:29

В ближайшие дни коалиции не будет, переговоры поставлены на паузу

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Veel mõned tunnid varem oli peaminister Kaja Kallas lootnud, et kokkulepe võib olla käeulatuses
Veel mõned tunnid varem oli peaminister Kaja Kallas lootnud, et kokkulepe võib olla käeulatuses
ФОТО: Margus Pahv | Ekspress Meedia

Сегодня, в среду, лидеры Партии реформ, Isamaa и социал-демократов не пришли к соглашению, а завтра и послезавтра переговоров не будет, потому что председатель Партии реформ Кая Каллас занята Европейским советом.

По словам председателя социал-демократов Лаури Ляэнеметса, у него нет мандата от партии принять предложение, которое он считает плохим. „У меня нет полномочий в таких вопросах. Мы снова обсудим это после Яанова дня“, — сказал он Delfi.

Ляэнеметс перечислил проблемы, в которых не хватает общности: освобождение от подоходного налога минимальной заработной платы и вопросы по теме домов престарелых. Точные цифры и проблемные зоны партийные лидеры сегодня не раскрыли, указывая на то, что пока ничего не согласовано.

Переход на эстоноязычное образование по-прежнему остается серьезным камнем преткновения. „Мы хотим подумать о том, как увеличить количество людей, преподающих на эстонском языке, но это дорого стоит. Мы расходимся во мнениях о том, сколько денег можно было бы вложить в это“, — сказал политик.

По словам Ляэнеметса, переход на обучение на эстонском языке нельзя согласовать, пока не станет ясно, откуда в следующем году появятся сотни учителей, готовых преподавать на эстонском.

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