В ближайшие дни коалиции не будет, переговоры поставлены на паузу

По словам председателя социал-демократов Лаури Ляэнеметса, у него нет мандата от партии принять предложение, которое он считает плохим. „У меня нет полномочий в таких вопросах. Мы снова обсудим это после Яанова дня“, — сказал он Delfi.

Ляэнеметс перечислил проблемы, в которых не хватает общности: освобождение от подоходного налога минимальной заработной платы и вопросы по теме домов престарелых. Точные цифры и проблемные зоны партийные лидеры сегодня не раскрыли, указывая на то, что пока ничего не согласовано.

Переход на эстоноязычное образование по-прежнему остается серьезным камнем преткновения. „Мы хотим подумать о том, как увеличить количество людей, преподающих на эстонском языке, но это дорого стоит. Мы расходимся во мнениях о том, сколько денег можно было бы вложить в это“, — сказал политик.

По словам Ляэнеметса, переход на обучение на эстонском языке нельзя согласовать, пока не станет ясно, откуда в следующем году появятся сотни учителей, готовых преподавать на эстонском.

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