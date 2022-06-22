Пресса
22.06.2022, 19:35

Президент Литвы о реакции России на ограничение транзита в Калининград: мы подготовились

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Гитанас Науседа
Гитанас Науседа
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Reuters рассказал, что не верит в вероятность вторжения России, но допускает отключение страны от региональной электросети в ответ на ограничение грузоперевозок в Калининградскую область.

По словам Науседы, Литва подготовились к каким бы то ни было недружественным действиям со стороны России.

С 18 июня Литва перестала пропускать в Калининградскую область транзитные поезда и фуры с товарами, попавшими под санкции ЕС. Российский МИД пообещал „практический“ ответ на ограничение транзита.

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