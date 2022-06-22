Каллас Зеленскому: ЕС должен использовать историческую возможность, чтобы предоставить Украине статус кандидата

„Эстония поддерживает заявку Украины на вступление в Европейский Союз и предоставление ей статуса кандидата по рекомендации Еврокомиссии. Ее статус будет обсуждаться завтра на Европейском совете“, - заявила премьер-министр. „Это важная веха для Украины и Европейского Союза, поскольку Украина борется за демократические ценности, на которых основан Европейский Союз. Я подтвердила президенту Зеленскому, что Эстония поддерживает Украину на пути к Европейскому союзу и мы готовы поделиться своим опытом в европейской интеграции“.

Каллас и Зеленский также затронули тему войны в Украине, обсуждали последние события на фронте и разговаривали о том, что можно сделать для дальнейшей поддержки Украины. „Президент Зеленский и народ украины ценят поддержку Эстонии, но пока Россия не отступила и Украина не одержала победу ясно, что западные страны сделали недостаточно“, — заявила премьер-министр Каллас.

„Мы должны продолжать оказывать военную помощь и обеспечивать быструю доставку оруужия в Украину. Эстония уже оказала помощь с инструктажем и намерена делать это в будущем. Кроме того, мы должны продолжать оказывать гуманитарную помощь и экономическую поддержку Украине, в том числе при поддержке Европейского Союза“, - сказала премьер-министр.

Обсуждалось также тема повышения цены агрессии России за счет более эффективного применения санкций. „Россия продолжает разрушать Украину, угрожать другим соседям и создавать глобальный продовольственный кризис. Понятно, что ни о каком послаблении санкций не может быть речи, а, наоборот, мы должны продолжать максимально внедрять действующие санкции и разрабатывать дополнительные санкционные меры. Долгосрочная политика Евросоюза в отношении России изменилась. Вернуться к нормальному общению с военными преступниками невозможно“, — подчеркнула премьер-министр Каллас.

Кроме того, сегодня Каллас также говорила по телефону с президентом Молдовы Майей Санду, чтобы выразить поддержку от Эстонии в предоставлении Молдове статуса кандидата в Евросоюз.