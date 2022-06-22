В парке Лембиту высадили поляну национальных цветов Украины

„Клумба устроена на месте будущей площади Украины. В этом году мы начинаем разработку проекта ландшафтной архитектуры площади Украины и окружающего пространства парка Лембиту, в рамках этого состоится перепланировка парка, чтобы в нем появилась площадь Украины как таковая. Цель заключается не в том, чтобы просто привести парк в порядок, но в том, чтобы сформировать целостное городское пространство, характерное для района Кесклинн, в котором достойно была бы отмечена борьба украинского народа за свою свободу, а также, чтобы появилась дополнительная ценность для местного населения“, - сказал вице-мэр Владимир Свет, добавив, что на пересечении парковых дорожек из четырех клумб сформируется поляна подсолнухов, проходя через которую никто не останется равнодушным.