На ЧМ по футболу в Катаре болельщикам грозит тюрьма за случайный секс

Футбольных болельщиков предупредили, что им может грозить до семи лет тюремного заключения за случайный секс во время чемпионате мира в Катаре.

По словам источника в правоохранительных органах Катара, по местным законам, в половую связь могут вступать только люди, состоящие в браке друг с другом, и на время проведения ЧМ-2022 исключения делать не планируется.

Источник сообщает, что во время чемпионата мира 2022 года будет отменены алкогольные празднования после матчей, которые являлись привычным делом при проведении предыдущих турниров.

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.