Новый Huawei MatePad – шаг от очень хорошего к лучшему
Новый Huawei MatePad – очень хороший планшет. С точки зрения производительности, внешнего вида и дополнительного оснащения. Предыдущая модель Huawei MatePad тоже была очень хорошей, но новая еще лучше. И это то, чего в 2022 году достаточно трудно достичь с помощью технологий. Тем не менее Huawei с этим справился.
Планшет, который является компьютером, а также холстом и даже небольшим домашним кинотеатром
Первое, за что нужно похвалить Huawei MatePad, это практичный выбор дополнительного оснащения. Как бы по умолчанию, у современного планшета должен быть очень хороший экран, объемный аккумулятор и быстрый и шустрый процессор, что делает планшет резвой и быстро обрабатывающей все процессы машиной. Но что не является обязательным условием, так это практичный выбор дополнительного оснащения, которое превращает планшет Huawei в настоящий мультиинструмент. Например, с помощью магнитов к планшету крепится клавиатура, что в прямом смысле слова делает его мини-компьютером (полностью сравнимым по производительности с обычными небольшими ноутбуками). Или Huawei M-Pencil, который действительно позволяет вашему MatePad стать холстом для набросков или даже для иллюстраций. Впору сравнить со знаменитым швейцарским армейским ножом, не так ли?
Если вы обратили внимание на слова „домашний кинотеатр“, то для обеспечения этой функции у планшета есть отличный экран и динамики производителя колонок мирового уровня. А именно: MatePad оснащен 10-дюймовым экраном 2K, который дает кристально чистое изображение при просмотре видео, рассматривании фотографий, и, конечно, при выполнении работы. Стоит отдельно выделить и высокую максимальную яркость экрана, что позволяет успешно использовать планшет даже на улице и при ярком свете, без отчаянных попыток соорудить из собственных рук некое подобие солнцезащитного козырька. А установленные в планшете динамики мирового уровня от известного производителя колонок Harman Kardon выдают одинаково приятный громкий звук как во время игр, так и просто при прослушивании музыки.
Huawei MatePad – это идеально функционирующий комплект
Под идеально функционирующим комплектом имеется в виду легко взаимодействующее дополнительное оснащение, планшет и Harmony OS. Операционная система Huawei и раньше была достаточно хорошей, но Harmony OS 2 как будто сделала еще один шаг вперед. Общеизвестно, что для отличной работы дополнительного оснащения необходима особенно хорошая интегрированность его в системы уже на начальном уровне. Программисты Huawei прекрасно с этим справились, вследствие этого MatePad и его дополнительное оборудование образуют хорошо работающий комплект, в котором ни один элемент не мешает работе, скорости или производительности другого. В качестве ремарки стоит отметить, что к нему можно добавить также компьютер, часы или телефон Huawei, что лишь улучшит опыт работы пользователя и усилит вау-эффект.
Если бы нужно было описать человека, для которого создан Huawei MatePad, каким бы он был? Было бы слишком просто сказать, что он отлично подходит для тех, кто много работает в домашнем офисе. Или для молодежи, постоянно находящейся в движении. Или для потребителей постарше, которым нужны громкие динамики и четкий экран. К сожалению, в реальной жизни ситуация не такая простая, и дать однозначную рекомендацию по покупке именно для одной конкретной целевой группы едва ли возможно. С другой стороны, то, что MatePad действительно подходит всем, упрощает задачу. Он для офиса, дома и школы, как для молодых, так и пожилых пользователей. Почему? Как уже говорилось, это очень хороший планшет новой и еще лучшей модели. И то, как всю его мощность, емкий аккумулятор, четкий экран, умный и точный стилус, клавиатуру, высококлассные динамики, операционную систему с богатыми возможностями и все остальное заставить работать так, как вам нужно, на самом деле зависит уже от воображения каждого пользователя.