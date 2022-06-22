Эстонские пловцы остались без медалей на чемпионате мира

На дистанции 100 метров брассом у женщин, лидер сборной Эстонии по плаванию Энели Ефимова не сумела выйти в финал.

По итогам двух полуфиналов Ефимова, преодолела дистанцию за 1 минуту, 6 и 48 сотых секунды и не сумела пробиться в топ 8 сильнейших. Для выхода в финал юной спортсменке не хватило 8 сотых секунд. Ефимова заняла 9-ое место.

На дистанции 200 метров баттерфляем Крегор Цирк обновил рекорд Эстонии и стал 11-м, проплыв дистанцию за 1.56,13. После всех предварительных заплывов Цирк стал девятым, улучшив рекорд Эстонии на 0,01 секунды.

На дистанции 200 метров свободным стилем, Алекса Голд заняла в своем заплыве девятое место с результатом 2.03,46 и не смогла пробиться в полуфинал.

На дистанции 100 метров вольным стилем Даниэль Зайцев проплыл за 49,56 секунды, заняв 34-ое место из 99.

В комбинированной смешанной эстафете 4х100 м сборная Эстонии в составе: Армин Эверт Лелле, Энели Ефимова, Алекс Ахтиайнен, Алекса Голд показали результат лучше национального рекорда, но команду дисквалифицировали из-за неправильной передачи эстафеты.

