Украинский флаг над Мавзолеем? Венедиктов о рижских „ястребах“, петровских планах Путина и аватаре Зеленском
Время работает на Путина, который, похоже, все просчитал, но был введен в заблуждение „папочками“. Зеленский мог бы объявить победу и заключить мир, но он — заложник электората. У Латвии открылись старые раны — лечатся советскими памятниками. Русская культура сильнее всех чистильщиков… Бывший главный редактор „Эха Москвы“ Алексей Венедиктов в разговоре с RusDelfi.lv рассказал в своем видении развития событий.
Появление Алексея Венедиктова в улицах Старой Риги никого не удивило. Похоже, что в эти месяцы перебралась в Латвию и открыла тут свои редакции минимум половина либеральных медиа России. „Ничего подобного, я по-прежнему живу в Москве“, — отверг подозрения Венедиктов. По его словам, в Европу он выбрался впервые за три года, получив туристическую визу одного европейского государства.