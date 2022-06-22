За рубежом
22.06.2022, 13:20

Украинский флаг над Мавзолеем? Венедиктов о рижских „ястребах“, петровских планах Путина и аватаре Зеленском

 
Aleksei Venediktov
Aleksei Venediktov
ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV | AFP

Время работает на Путина, который, похоже, все просчитал, но был введен в заблуждение „папочками“. Зеленский мог бы объявить победу и заключить мир, но он — заложник электората. У Латвии открылись старые раны — лечатся советскими памятниками. Русская культура сильнее всех чистильщиков… Бывший главный редактор „Эха Москвы“ Алексей Венедиктов в разговоре с RusDelfi.lv рассказал в своем видении развития событий.

Появление Алексея Венедиктова в улицах Старой Риги никого не удивило. Похоже, что в эти месяцы перебралась в Латвию и открыла тут свои редакции минимум половина либеральных медиа России. „Ничего подобного, я по-прежнему живу в Москве“, — отверг подозрения Венедиктов. По его словам, в Европу он выбрался впервые за три года, получив туристическую визу одного европейского государства.

Сегодня Венедиктов называет себя безработным пенсионером в статусе главного редактора „Эхо Москвы“, закрытого властями. Вещание из Москвы продолжает в качестве бесплатного ведущего youtube-канала „Живой гвоздь“. В конце апреля ему присвоили статус иностранного агента. Обжаловав решение в суде, он выяснил, что причина преследования — его зарплата в газпромовском ЗАО „Эхо Москвы“ и дивиденды в ООО „Дилетант“. „Это злоупотребление правом и публичное оскорбление меня, — считает Венедиктов, который намерен судиться до конца. — Чиновники, принявшие это решение, должны ответить по закону“.

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