Украинский флаг над Мавзолеем? Венедиктов о рижских „ястребах“, петровских планах Путина и аватаре Зеленском

Появление Алексея Венедиктова в улицах Старой Риги никого не удивило. Похоже, что в эти месяцы перебралась в Латвию и открыла тут свои редакции минимум половина либеральных медиа России. „Ничего подобного, я по-прежнему живу в Москве“, — отверг подозрения Венедиктов. По его словам, в Европу он выбрался впервые за три года, получив туристическую визу одного европейского государства.

Сегодня Венедиктов называет себя безработным пенсионером в статусе главного редактора „Эхо Москвы“, закрытого властями. Вещание из Москвы продолжает в качестве бесплатного ведущего youtube-канала „Живой гвоздь“. В конце апреля ему присвоили статус иностранного агента. Обжаловав решение в суде, он выяснил, что причина преследования — его зарплата в газпромовском ЗАО „Эхо Москвы“ и дивиденды в ООО „Дилетант“. „Это злоупотребление правом и публичное оскорбление меня, — считает Венедиктов, который намерен судиться до конца. — Чиновники, принявшие это решение, должны ответить по закону“.