КОЛОНКА RusDelfi | Пусть Иванов день будет безопасным праздником!

В Эстонии Новый год и Иванов день являются долгожданными праздниками, но празднование этих праздников традиционно сопровождается плохими новостями о разных несчастных случаях. Это связано с праздничными ритуалами, во время которых непременно употребляется алкоголь, часто — в неумеренных количествах. В отличие от Рождества, люди в дни июньских праздников больше передвигаются — посещают различные мероприятия и ходят в гости. К этому добавляются и погодные условия - во второй половине недели в Эстонии ожидается жаркая погода — и количество несчастных случаев на воде возрастает.

На Иванов день совпадает ряд факторов, которые могут привести к несчастным случаям: чрезмерное употребление алкоголя, большие скопления людей, жаркая погода. И еще один фактор, который характерен для наших людей — некоторые люди, жаждущие адреналина и приключений, начинают вести себя рискованно, чтобы проявить свои эмоции и впечатлить других людей. Год за годом это приводит к тому, что в Эстонии молодые люди получают тяжелые спинномозговые травмы, среди мужчин этот показатель в пять раз выше, чем среди женщин. Эти травмы чаще всего возникают в результате автомобильных аварий и прыжков в воду в незнакомом месте. Эстонская служба спасения много лет подряд проводит социальные кампании с целью привлечь внимание общества к этой проблеме и призвать к осторожности. Такие кампании принесли свои плоды и люди стали сознательнее в вопросах безопасности, чем раньше. Но это не решило проблему окончательно, потому что люди в Эстонии часто сравнивают себя с людьми из северной Европы, а не с Румынией, где ситуация еще хуже, чем у нас.

В Эстонии за год в дорожно-транспортных происшествиях на сто тысяч человек погибает на 17-20 человек больше, чем, например, в Швеции. Конечно, эстонские показатели сейчас намного лучше, чем в 90-е годы, но они могли быть еще лучше, смертность могла бы быть ниже. Это один из тех случаев, когда каждый может начать с себя, проявив осознанность и ответственность, чтобы изменить ситуацию к лучшему. От рядового гражданина не зависит количество пластика в мировом океане или уровень углекислого газа в атмосфере, но мы в состоянии сделать так, чтобы мы сами или наши родные и друзья не садились за руль в нетрезвом виде, не гоняли на дорогах, не купались под действием алкоголя и не прыгали с высоты в воду в неизвестных водоемах. RusDelfi призывает своих читателей отмечать Иванов день, соблюдая осторожность, потому что предотвратить печальные случаи в наших силах. Помните, что чудо Иванова дня не в количестве выпитого алкоголя, а в том, чтобы собраться в теплом кругу со своими родными и близкими.