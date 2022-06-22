Мощное землетрясение в Афганистане: не менее 1000 погибших и 1500 пострадавших

Землетрясение произошло на рассвете, когда большинство людей еще спали.

В социальных сетях появляются кадры, на которых видны разрушенные дома, обломки на улицах и пострадавшие на носилках.

„Некоторые деревни находятся в удаленных горных районах, так что на выяснение подробностей потребуется время“, - объяснил журналистам представитель министерства внутренних дел страны Салахуддин Аюби.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 44 километрах от города Хост на юго-востоке Афганистана.

Толчки чувствовались на расстоянии более чем 500 км от границы страны, в том числе в Пакистане и Индии. По данным американских сейсмологов, землетрясение также ощущалось в столице Афганистана Кабуле и Исламабаде - столице Пакистана.

„К сожалению, минувшей ночью произошло мощное землетрясение в четырех районах провинции Пактика. Погибли и ранены сотни наших жителей, разрушены десятки домов, - написал в „Твиттере“ представитель местных властей Билал Карими. - Мы призываем все агентства немедленно отправить помощь в этот район“.

По данным американских сейсмологов, землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине около 51 км ранним утром, когда многие люди еще спали.

Землетрясения причиняют Афганистану значительный ущерб, особенно в сельских районах, где дома часто строятся без соблюдения необходимых правил.

Афганистан расположен в сейсмически активном регионе, насчитывающем сразу несколько разломов.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, за последние 10 лет в результате землетрясений в стране погибло более 7000 человек, Ежегодно число жертв составляет в среднем 560 человек.