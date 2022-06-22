ВИДЕО | Гомофобные и расистские высказывания, Юри Випс исключен из команды Red Bull

В понедельник Випс играл в „Call of Duty: Warzone“ с Лиамом Лоусоном, другим младшим гонщиком Red Bull, который вел прямую трансляцию игры на Twitch, когда Випс выругался и произнес слово на букву „н“, согласно записи трансляции на Twitch. Лоусон быстро ответил „Юри!“ и рассмеялся.

На втором видео в ходе трехчасового стрима на Twitch Лоусон попросил Випса надеть розовую кепку Red Bull, на что Випс ответил: „Нет, она гейская“. „Юри, ты не можешь так говорить“, — ответил Лоусон.

Сегодня утром Red Bull Racing опубликовала заявление, в котором уточнила, что Випс был отстранен от работы до проведения внутреннего расследования инцидента. „Red Bull Racing отстранила младшего гонщика Юрия Випса от всех обязанностей в команде с немедленным вступлением в силу, до полного расследования инцидента“, — говорится в заявлении.

Через несколько минут после заявления Red Bull Випс тоже решил публично извиниться: „Я прошу прощения за ненормативную лексику, которую я использовал вчера, играя в компьютерные игры. Это совершенно неприемлемо и никоим образом не отражает мои ценности. Я искренне сожалею о своем поступке и не хочу никому подавать пример. Я полностью готов сотрудничать со следствием“.