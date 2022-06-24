Утренний кофе на террасе? | Все, что нужно знать, чтобы построить качественную террасу

Уход за террасой

Чтобы новая терраса была прочной и долго оставалась красивой, за ней нужно время от времени ухаживать. Террасу из ценных пород деревьев необходимо обрабатывать специальным маслом для экзотических пород ценной древесины, так как плотность экзотических пород дерева больше и масло они впитывают иначе, чем деревья, выросшие в Европе. Перед началом использования террасу нужно очистить и обработать маслом 3–4 раза подряд. После нанесения слоя масла нужно выждать 20–30 минут, пока масло впитается в древесину. Если после того, как масло просохло, на дереве образовался водоотталкивающий слой (брызги воды образуют на поверхности материала капли), то она полностью пропитана террасным маслом. Излишки масла нужно стереть хлопчатобумажной тряпкой. Если излишки масла оставить на поверхности, то терраса будет в разводах. Для того чтобы терраса оставалась красивой десятилетиями, необходимо смазывать ее маслом два раза в год. Лучшее время для этого – ранняя весна, когда температура воздуха выше +10 градусов, при безветренной и сухой погоде, потому что если на свежеобработанную маслом поверхность попадут капли дождя, позднее пятна от воды будут видны.