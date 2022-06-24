Утренний кофе на террасе? | Все, что нужно знать, чтобы построить качественную террасу
В теплую летнюю погоду терраса у дома превращается в продолжение гостиной и кухни. Она становится приятным местом, где можно провести время с семьей и насладиться обедом, ужином и завтраком. Вот несколько полезных рекомендаций, которые стоит учесть при строительстве террасы.
Советы по расположению террасы
При расположении террасы нужно учитывать движение солнца, чтобы на нее попадало как можно больше солнечных лучей.
Золотое правило при планировании: терраса должна учитывать движение солнца, чтобы на нее попадало как можно больше солнечных лучей. Также нужно предусмотреть, чтобы терраса не оказалась в ветровом коридоре, ведь никто не хочет долго находиться на прохладном ветру. Кроме того, при строительстве террасы стоит подумать о грунте – насколько он мягкий, не оседает ли под тяжестью и т. д. Если почва на месте установки террасы слишком неровная, идеально подходит несущая конструкция для террасы LIFTO, поскольку эту несущую конструкцию можно регулировать с точностью до миллиметра. При разнице в высоте до 295 мм можно использовать промежуточные адаптеры для повышения, обеспечивающие максимальную гибкость как при сборке, так и при хранении. Положение Х-образной опорной плиты можно изменить в соответствии с потребностями, а специальная форма позволяет устанавливать край очень близко, например к стене, или плотно размещать параллельные балки для соединения концов террасной доски.
Выберите правильный материал
В настоящее время в строительстве террас наблюдается тренд использовать твердую древесину, поскольку термоясень, лиственница и сосна, которые обычно используются в строительстве, имеют среднюю плотность и уступают по стойкости твердым породам дерева, таким как ипе, кумару и гарапа. Например, удельный вес сосны, лиственницы и термоясеня составляет около 300–600 кг/м³, дуба около 600 кг/м³. А экзотических пород дерева, таких как ипе, кумару и гарапа – 900–1100 кг/м³. Кроме того, у террасного материала из ценных пород дерева нет сучков, не истирается поверхность или смола и их не пропитывают химикатами.
Существуют разные системы крепежа
Не менее важна, чем выбор материала для террасы, также правильная система крепежа. Время идет вперед и на рынке появилось много различных хороших систем крепежа террасы, таких как крепеж с помощью клипсы, промежуточная система крепежа и т. д. Неоспоримое преимущества крепежа с помощью клипсы в том, что на верхней стороне террасы нет ни одного винта. В ассортименте AS MASS представлены скрытые системы крепежа террасы DILA с клипсами как из черной, так и из нержавеющей стали.
Отличным помощником в строительстве террасы является резиновая лента GUMO D, предназначенная для обеспечения достаточного вентиляционного зазора между опорными лагами и террасной доской. Резиновую ленту можно использовать обычным способом при завинчивании террасной доски. Резиновая лента шириной 15 мм фиксируется в центре опорной лаги. Резиновая лента GUMO D защищает винты от искривления, которое может возникнуть при разбухании и сжатии террасной доски. Резиновая лента выдерживает сильное давление и нивелирует неровности поверхности террасы, которые могут возникать при усилии в процессе затягивания винта.
Уход за террасой
У террасного материала из ценных пород дерева нет сучков, не истирается поверхность или смола и их не пропитывают химикатами.
Чтобы новая терраса была прочной и долго оставалась красивой, за ней нужно время от времени ухаживать. Террасу из ценных пород деревьев необходимо обрабатывать специальным маслом для экзотических пород ценной древесины, так как плотность экзотических пород дерева больше и масло они впитывают иначе, чем деревья, выросшие в Европе. Перед началом использования террасу нужно очистить и обработать маслом 3–4 раза подряд. После нанесения слоя масла нужно выждать 20–30 минут, пока масло впитается в древесину. Если после того, как масло просохло, на дереве образовался водоотталкивающий слой (брызги воды образуют на поверхности материала капли), то она полностью пропитана террасным маслом. Излишки масла нужно стереть хлопчатобумажной тряпкой. Если излишки масла оставить на поверхности, то терраса будет в разводах. Для того чтобы терраса оставалась красивой десятилетиями, необходимо смазывать ее маслом два раза в год. Лучшее время для этого – ранняя весна, когда температура воздуха выше +10 градусов, при безветренной и сухой погоде, потому что если на свежеобработанную маслом поверхность попадут капли дождя, позднее пятна от воды будут видны.
Террасы из экзотического дерева служат десятилетиям, но чтобы их цвет и внешний вид не потускнели, мы рекомендуем время от времени (например, каждые 5–8 лет) шлифовать поверхность террасы наждачной бумагой. В промежутках между шлифовкой нужно вытирать поверхность террасы от пыли, используя для этого специальную мягкую тряпку, и перед нанесением масла тщательно очищать поверхность и затем смазывать террасу маслом 2–3 раза.
NB! Kasutatud lappe mitte jätta terrassile vedelema. Lapid tuleb kindlasti kokku korjata ja panna veeämbrisse või õhukindlasse anumasse, kuna õliga imbunud lappidel on isesüttimise oht!