Нарвского пенсионера оштрафовали за незаконный пронос сигарет: „проступок один, платить пришлось дважды“

Суть коварного замысла в силу данного обещания журналист передать не может, скажу лишь, что, по словам Галины, пронести сигареты Алексея попросил ее родственник.

– Это была „подстава“, грамотно и хорошо спланированная, – убежденно говорит женщина.

Галина замечает при этом, что за весь период жизни в Эстонии, то есть с 1980 года мужчина ни разу не нарушал закон, однако, в тот злосчастный день он действительно себе изменил. И крупно за это поплатился: уже на выходе из погранпункта Алексея вернули на досмотр вещей и затем обнаружили у него сигареты.

– Мой бывший муж, крайне редко посещающий Россию, в чем можно убедиться по отметкам в паспорте, 16 февраля нынешнего года был оштрафован на эстонском погранпункте за то, что пронес сигареты в количестве, превышающем норму, – рассказывает Галина. – Восемь пачек помимо разрешенных двух. Сам он не курит, не пьет, никогда сигарет не покупал, тем более не занимается их продажей.

Галина озабочена тем, что бывший супруг, который, несмотря на букет заболеваний, всегда питался скромно, из расчета 10 евро в день, на какое-то время лишен и этой возможности. Бывшая супруга деньгами помочь ему не может, она пенсионерка и имеет серьезный недостаток здоровья. Но Галина не теряет надежды доказать, что сумма наложенного на Алексея штрафа – наказание чрезмерное, соответственно, может быть изменено.

С Галиной, так назовем обратившуюся в редакцию gazeta.ee женщину, мы встретились в ее квартире. Здесь же находится и Алексей (имя изменено). Несмотря на то, что супруги в разводе, они дружны. А в этой истории Галина берет на себя роль адвоката Алексея: мужчина не столь бойкий, как она, при разговоре вообще ведет себя очень скромно. В диалог вступает редко, еще и потому, что глуховат.

– А теперь у него нет денег даже на питание, – говорит добровольная защитница нарвитянина, неудачно сходившего за покупками в российский Ивангород. На эстонской границе мужчину оштрафовали за незаконный пронос сигарет. Вообще же, считает она, в этом наказании много несправедливости.

Нам тоже показалось полезным это узнать, и мы отправили запрос в EMTA. А также предложили департаменту разобраться, не могло ли на самом деле произойти так, что пожилой нарвитянин за одно и то же нарушение оказался оштрафованным дважды – в результате технической ошибки или произвола чиновника?

– Пенсия у мужа 531 евро, из этой суммы нужно изыскать средства на квартплату, на коммунальные услуги, для покупки лекарств… Из чего же исходил сотрудник департамента, наложивший на человека штраф в 60 процентов от его пенсии? – недоумевает Галина.

А 20 апреля, снимая в банкомате деньги, Алексей обнаружил, что с его пенсии снято еще 269.98 евро.

„О том, что сумма перечислена не полностью, нам никто не сообщил“, – замечает Галина.

– Во время телефонного разговора я находилась рядом с мужем и четко слышала, что была названа сумма 30 евро. Может, для кого-то такой штраф покажется мизерным, а для пенсионера, который считает каждую копейку, довольно существенный, – говорит Галина. Пенсионеры таким образом сочли вопрос исчерпанным, и через пять дней после общения с департаментом штраф Алексей заплатил.

… Поскольку у Алексея, как уже упоминалось, проблемы со слухом, звонок относительно штрафа сделала Галина. Однако ей ответили, что готовы говорить только с самим Алексеем.

В протоколе по факту задержания сообщалось, что сумму штрафа можно будет узнать через месяц, а именно – 18 марта. Был указан номер телефона, по которому это можно сделать. В нашей беседе Галина делает небольшое отступление по поводу системы оповещения Налогово-Таможенного департамента (EMTA). Она говорит, что было бы нормальным, если бы оштрафованным приходили извещения на дом, как это происходит, к примеру, в случаях с нарушителями скоростного режима на дорогах.

Бывшие супруги утверждают, что за один и тот же проступок Алексея наказали дважды.

Впрочем, нарушитель и его защитница жалуются не на то, что пенсионер был оштрафован, а на то, как он был оштрафован.

Оказавшись в роли задержанного, пенсионер испытал настоящий шок, раскаивался и уверял, что ничего подобного впредь не сделает… Однако протокол таможенники составили.

При этом оставалось загадкой, почему безденежье Алексея ничуть не взволновало того самого родственника, который решил сэкономить, попросив пенсионера о незаконной услуге?

Для родственника или перепродажи? Или то и другое?

Узнать у родственника, с которым, как говорят бывшие супруги, отношения совсем разладились, мы, вероятно, уже ничего не сможем. Но и необходимость в этом после получения ответа из департамента отпала.

Дело в том, что, как следует из ответа Вирго Трейнбука, начальника таможенного пункта EMTA, наш пенсионер, задекларировав при пересечении границы 40 сигарет, то есть 2 пачки, и спрятав под двойным дном сумки и между вещами еще 160 сигарет (8 пачек), хотел доставить все это в Эстонию „без уплаты пошлины в целях перепродажи“.

У него после ковида с головой явно не все в порядке. Думаю, мой бывший муж даже не понял, чего от него хотят, и в чем затем признался...

Так уж и перепродажи – засомневались мы, помня о просьбе родственника. И запросили в EMTA копию протокола о задержании пенсионера, а также решения о размере штрафа.

Как и следовало ожидать, документов мы не получили. Такие копии, пояснил нам специалист пресс-службы ведомства Дмитрий Пастухов, имеет право получить только сам оштрафованный.

Но протокол о проступке в деле № 930022000162 нашелся для редакции у самих бывших супругов. На эстонском языке и за подписью Алексея.

И в этом документе, который наш пенсионер получил на руки, зафиксированы его показания. Согласно протоколу, пенсионер знал о том, что в его сумке находятся 8 пачек сигарет, подлежащих декларированию, и сознательно пошел на нарушение. Как следует из признания Алексея, эти сигареты он хотел впоследствии перепродать.

Но, возможно, человек просто подписал „то, не знаю что“? К примеру, по незнанию государственного языка… Представитель пресс-службы сообщает, что показания были переведены Алексею на русский язык.

Для Галины откровения из протокола, похоже, оказались полной неожиданностью.