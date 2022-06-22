Нарвского пенсионера оштрафовали за незаконный пронос сигарет: „проступок один, платить пришлось дважды“(1)
На эстонской границе мужчину оштрафовали за незаконный пронос сигарет. Но его бывшая жена уверена, что несправедливо. Историю нарвского пенсионера, вынужденного платить солидный штраф, рассказывает журналист gazeta.ee.
– А теперь у него нет денег даже на питание, – говорит добровольная защитница нарвитянина, неудачно сходившего за покупками в российский Ивангород. На эстонской границе мужчину оштрафовали за незаконный пронос сигарет. Вообще же, считает она, в этом наказании много несправедливости.
С Галиной, так назовем обратившуюся в редакцию gazeta.ee женщину, мы встретились в ее квартире. Здесь же находится и Алексей (имя изменено). Несмотря на то, что супруги в разводе, они дружны. А в этой истории Галина берет на себя роль адвоката Алексея: мужчина не столь бойкий, как она, при разговоре вообще ведет себя очень скромно. В диалог вступает редко, еще и потому, что глуховат.
Галина озабочена тем, что бывший супруг, который, несмотря на букет заболеваний, всегда питался скромно, из расчета 10 евро в день, на какое-то время лишен и этой возможности. Бывшая супруга деньгами помочь ему не может, она пенсионерка и имеет серьезный недостаток здоровья. Но Галина не теряет надежды доказать, что сумма наложенного на Алексея штрафа – наказание чрезмерное, соответственно, может быть изменено.
– Мой бывший муж, крайне редко посещающий Россию, в чем можно убедиться по отметкам в паспорте, 16 февраля нынешнего года был оштрафован на эстонском погранпункте за то, что пронес сигареты в количестве, превышающем норму, – рассказывает Галина. – Восемь пачек помимо разрешенных двух. Сам он не курит, не пьет, никогда сигарет не покупал, тем более не занимается их продажей.
Галина замечает при этом, что за весь период жизни в Эстонии, то есть с 1980 года мужчина ни разу не нарушал закон, однако, в тот злосчастный день он действительно себе изменил. И крупно за это поплатился: уже на выходе из погранпункта Алексея вернули на досмотр вещей и затем обнаружили у него сигареты.
– Это была „подстава“, грамотно и хорошо спланированная, – убежденно говорит женщина.
Суть коварного замысла в силу данного обещания журналист передать не может, скажу лишь, что, по словам Галины, пронести сигареты Алексея попросил ее родственник.
Оказавшись в роли задержанного, пенсионер испытал настоящий шок, раскаивался и уверял, что ничего подобного впредь не сделает… Однако протокол таможенники составили.
Впрочем, нарушитель и его защитница жалуются не на то, что пенсионер был оштрафован, а на то, как он был оштрафован.
„Четко слышала: 30 евро“
Бывшие супруги утверждают, что за один и тот же проступок Алексея наказали дважды.
И обосновывают это следующим образом.
В протоколе по факту задержания сообщалось, что сумму штрафа можно будет узнать через месяц, а именно – 18 марта. Был указан номер телефона, по которому это можно сделать. В нашей беседе Галина делает небольшое отступление по поводу системы оповещения Налогово-Таможенного департамента (EMTA). Она говорит, что было бы нормальным, если бы оштрафованным приходили извещения на дом, как это происходит, к примеру, в случаях с нарушителями скоростного режима на дорогах.
… Поскольку у Алексея, как уже упоминалось, проблемы со слухом, звонок относительно штрафа сделала Галина. Однако ей ответили, что готовы говорить только с самим Алексеем.
– Во время телефонного разговора я находилась рядом с мужем и четко слышала, что была названа сумма 30 евро. Может, для кого-то такой штраф покажется мизерным, а для пенсионера, который считает каждую копейку, довольно существенный, – говорит Галина. Пенсионеры таким образом сочли вопрос исчерпанным, и через пять дней после общения с департаментом штраф Алексей заплатил.
„О том, что сумма перечислена не полностью, нам никто не сообщил“, – замечает Галина.
А 20 апреля, снимая в банкомате деньги, Алексей обнаружил, что с его пенсии снято еще 269.98 евро.
– Пенсия у мужа 531 евро, из этой суммы нужно изыскать средства на квартплату, на коммунальные услуги, для покупки лекарств… Из чего же исходил сотрудник департамента, наложивший на человека штраф в 60 процентов от его пенсии? – недоумевает Галина.
Нам тоже показалось полезным это узнать, и мы отправили запрос в EMTA. А также предложили департаменту разобраться, не могло ли на самом деле произойти так, что пожилой нарвитянин за одно и то же нарушение оказался оштрафованным дважды – в результате технической ошибки или произвола чиновника?
При этом оставалось загадкой, почему безденежье Алексея ничуть не взволновало того самого родственника, который решил сэкономить, попросив пенсионера о незаконной услуге?
Для родственника или перепродажи? Или то и другое?
Узнать у родственника, с которым, как говорят бывшие супруги, отношения совсем разладились, мы, вероятно, уже ничего не сможем. Но и необходимость в этом после получения ответа из департамента отпала.
Дело в том, что, как следует из ответа Вирго Трейнбука, начальника таможенного пункта EMTA, наш пенсионер, задекларировав при пересечении границы 40 сигарет, то есть 2 пачки, и спрятав под двойным дном сумки и между вещами еще 160 сигарет (8 пачек), хотел доставить все это в Эстонию „без уплаты пошлины в целях перепродажи“.
У него после ковида с головой явно не все в порядке. Думаю, мой бывший муж даже не понял, чего от него хотят, и в чем затем признался...
Так уж и перепродажи – засомневались мы, помня о просьбе родственника. И запросили в EMTA копию протокола о задержании пенсионера, а также решения о размере штрафа.
Как и следовало ожидать, документов мы не получили. Такие копии, пояснил нам специалист пресс-службы ведомства Дмитрий Пастухов, имеет право получить только сам оштрафованный.
Но протокол о проступке в деле № 930022000162 нашелся для редакции у самих бывших супругов. На эстонском языке и за подписью Алексея.
И в этом документе, который наш пенсионер получил на руки, зафиксированы его показания. Согласно протоколу, пенсионер знал о том, что в его сумке находятся 8 пачек сигарет, подлежащих декларированию, и сознательно пошел на нарушение. Как следует из признания Алексея, эти сигареты он хотел впоследствии перепродать.
Но, возможно, человек просто подписал „то, не знаю что“? К примеру, по незнанию государственного языка… Представитель пресс-службы сообщает, что показания были переведены Алексею на русский язык.
Для Галины откровения из протокола, похоже, оказались полной неожиданностью.
– У него после ковида с головой явно не все в порядке, – так отреагировала женщина на наш звонок, ранее, кстати, упоминавшая, что Алексей перенес болезнь в тяжелой форме, с поражением 56 % легких. – Думаю, мой бывший муж даже не понял, чего от него хотят и в чем затем признался.
Вероятно, круг защитников Алексея в такой ситуации мог бы расшириться: врачи, адвокаты… Но, говорит Галина, на платных адвокатов средств у них нет, а до адвокатского бюро, оказывающего помощь малоимущим и контактом которого мы поделились, дозвониться им не удалось.
Но одну важную вещь Алексею и другим потенциальным его последователям нужно запомнить: с какой бы целью ты ни проносил в Эстонию сигареты, если не задекларировал, финал тут один – задержали, плати штраф.
Должны действовать сами
А теперь о величине штрафа и о количестве наказаний. Как следует из информации Дмитрия Пастухова, за пронос неоформленных товаров или наличных средств из третьих стран на территорию Эстонии, а также за декларирование ложных данных нарушитель может получить штраф до 300 штрафных единиц (1200 евро). Если же отталкиваться от среднего размера установленного законом штрафа, то Алексею с учетом возраста, уровня доходов и прочего вынесено наказание ниже этого в два раза (75 штрафных единиц, 300 евро).
Вирго Трейнбук сообщает, что сигнал журналистов стал основанием для служебного разбирательства. В результате установлено, что нарвский пенсионер был наказан только один раз, то есть в соответствии с тем, как это предписывает Уголовный кодекс ЭР. После вынесения решения возможности менять его нет.
Что же касается оповещений оштрафованных внесудебным органом, в своем ответе чиновник ссылается на разъяснения на этот счет Верховного суда. Их суть в том, что для лица, в отношении которого ведется судебное производство, в Эстонии предполагается активная роль: он должен проявить заинтересованность в том, чтобы ознакомиться с решением внесудебного органа, для чего посетить нужную инстанцию в указанное время.
Если человек не делает этого, он несет риск, связанный с незнанием содержания решения.
А вот внесудебный орган, согласно Закону о рассмотрении проступков, обязанности доставлять свои решения не имеет.
Герою публикации, как утверждается в ответе департамента, копию о проступке под роспись вручили, то, как и где он может получить решение о размере штрафа, разъяснили. Мужчина, ограничившись телефонным звонком, для знакомства с решением не пришел.
Вместо послесловия
Все, что журналисты gazeta.ee узнали, изложили Галине в телефонном разговоре, с тем, чтобы женщина и ее бывший супруг поняли, из чего возникла эта показавшаяся им несправедливой ситуация. Но к желаемому финалу, похоже, почти не приблизились. Галина снова напомнила, что ее мужа подставили, а его проступок всего лишь маленький эпизод того, что организуют на пограничном переходе настоящие нарушители закона. Этой информацией, подкрепленной доказательствами, она готова поделиться с руководством EMTA, если такой интерес возникнет.
За первый квартал 2022 года Налогово-таможенный департамент уже вынес 199 решений, проведя как упрощенные, так и ускоренные делопроизводства. Средняя сумма штрафа составила 430 евро. В пункте пересечения пешеходной границы города Нарвы решение было вынесено в отношении 23 делопроизводств. Средняя сумма штрафа составила 343 евро.