Новости Ида-Вирумаа
22.06.2022, 12:35

Нарвского пенсионера оштрафовали за незаконный пронос сигарет: „проступок один, платить пришлось дважды“

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Татьяна Завьялова
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

На эстонской границе мужчину оштрафовали за незаконный пронос сигарет. Но его бывшая жена уверена, что несправедливо. Историю нарвского пенсионера, вынужденного платить солидный штраф, рассказывает журналист gazeta.ee.

– А теперь у него нет денег даже на питание, – говорит добровольная защитница нарвитянина, неудачно сходившего за покупками в российский Ивангород. На эстонской границе мужчину оштрафовали за незаконный пронос сигарет. Вообще же, считает она, в этом наказании много несправедливости.

С Галиной, так назовем обратившуюся в редакцию gazeta.ee женщину, мы встретились в ее квартире. Здесь же находится и Алексей (имя изменено). Несмотря на то, что супруги в разводе, они дружны. А в этой истории Галина берет на себя роль адвоката Алексея: мужчина не столь бойкий, как она, при разговоре вообще ведет себя очень скромно. В диалог вступает редко, еще и потому, что глуховат.

Галина озабочена тем, что бывший супруг, который, несмотря на букет заболеваний, всегда питался скромно, из расчета 10 евро в день, на какое-то время лишен и этой возможности. Бывшая супруга деньгами помочь ему не может, она пенсионерка и имеет серьезный недостаток здоровья. Но Галина не теряет надежды доказать, что сумма наложенного на Алексея штрафа – наказание чрезмерное, соответственно, может быть изменено.

– Мой бывший муж, крайне редко посещающий Россию, в чем можно убедиться по отметкам в паспорте, 16 февраля нынешнего года был оштрафован на эстонском погранпункте за то, что пронес сигареты в количестве, превышающем норму, – рассказывает Галина. – Восемь пачек помимо разрешенных двух. Сам он не курит, не пьет, никогда сигарет не покупал, тем более не занимается их продажей.

Галина замечает при этом, что за весь период жизни в Эстонии, то есть с 1980 года мужчина ни разу не нарушал закон, однако, в тот злосчастный день он действительно себе изменил. И крупно за это поплатился: уже на выходе из погранпункта Алексея вернули на досмотр вещей и затем обнаружили у него сигареты.

– Это была „подстава“, грамотно и хорошо спланированная, – убежденно говорит женщина.

Суть коварного замысла в силу данного обещания журналист передать не может, скажу лишь, что, по словам Галины, пронести сигареты Алексея попросил ее родственник.

Оказавшись в роли задержанного, пенсионер испытал настоящий шок, раскаивался и уверял, что ничего подобного впредь не сделает… Однако протокол таможенники составили.

Впрочем, нарушитель и его защитница жалуются не на то, что пенсионер был оштрафован, а на то, как он был оштрафован.

„Четко слышала: 30 евро“

Бывшие супруги утверждают, что за один и тот же проступок Алексея наказали дважды.

И обосновывают это следующим образом.

В протоколе по факту задержания сообщалось, что сумму штрафа можно будет узнать через месяц, а именно – 18 марта. Был указан номер телефона, по которому это можно сделать. В нашей беседе Галина делает небольшое отступление по поводу системы оповещения Налогово-Таможенного департамента (EMTA). Она говорит, что было бы нормальным, если бы оштрафованным приходили извещения на дом, как это происходит, к примеру, в случаях с нарушителями скоростного режима на дорогах.

… Поскольку у Алексея, как уже упоминалось, проблемы со слухом, звонок относительно штрафа сделала Галина. Однако ей ответили, что готовы говорить только с самим Алексеем.

– Во время телефонного разговора я находилась рядом с мужем и четко слышала, что была названа сумма 30 евро. Может, для кого-то такой штраф покажется мизерным, а для пенсионера, который считает каждую копейку, довольно существенный, – говорит Галина. Пенсионеры таким образом сочли вопрос исчерпанным, и через пять дней после общения с департаментом штраф Алексей заплатил.

„О том, что сумма перечислена не полностью, нам никто не сообщил“, – замечает Галина.

А 20 апреля, снимая в банкомате деньги, Алексей обнаружил, что с его пенсии снято еще 269.98 евро.

– Пенсия у мужа 531 евро, из этой суммы нужно изыскать средства на квартплату, на коммунальные услуги, для покупки лекарств… Из чего же исходил сотрудник департамента, наложивший на человека штраф в 60 процентов от его пенсии? – недоумевает Галина.

Нам тоже показалось полезным это узнать, и мы отправили запрос в EMTA. А также предложили департаменту разобраться, не могло ли на самом деле произойти так, что пожилой нарвитянин за одно и то же нарушение оказался оштрафованным дважды – в результате технической ошибки или произвола чиновника?

При этом оставалось загадкой, почему безденежье Алексея ничуть не взволновало того самого родственника, который решил сэкономить, попросив пенсионера о незаконной услуге?

Для родственника или перепродажи? Или то и другое?

Узнать у родственника, с которым, как говорят бывшие супруги, отношения совсем разладились, мы, вероятно, уже ничего не сможем. Но и необходимость в этом после получения ответа из департамента отпала.

Дело в том, что, как следует из ответа Вирго Трейнбука, начальника таможенного пункта EMTA, наш пенсионер, задекларировав при пересечении границы 40 сигарет, то есть 2 пачки, и спрятав под двойным дном сумки и между вещами еще 160 сигарет (8 пачек), хотел доставить все это в Эстонию „без уплаты пошлины в целях перепродажи“.

У него после ковида с головой явно не все в порядке. Думаю, мой бывший муж даже не понял, чего от него хотят, и в чем затем признался...

Так уж и перепродажи – засомневались мы, помня о просьбе родственника. И запросили в EMTA копию протокола о задержании пенсионера, а также решения о размере штрафа.

Как и следовало ожидать, документов мы не получили. Такие копии, пояснил нам специалист пресс-службы ведомства Дмитрий Пастухов, имеет право получить только сам оштрафованный.

Но протокол о проступке в деле № 930022000162 нашелся для редакции у самих бывших супругов. На эстонском языке и за подписью Алексея.

И в этом документе, который наш пенсионер получил на руки, зафиксированы его показания. Согласно протоколу, пенсионер знал о том, что в его сумке находятся 8 пачек сигарет, подлежащих декларированию, и сознательно пошел на нарушение. Как следует из признания Алексея, эти сигареты он хотел впоследствии перепродать.

Но, возможно, человек просто подписал „то, не знаю что“? К примеру, по незнанию государственного языка… Представитель пресс-службы сообщает, что показания были переведены Алексею на русский язык.

Для Галины откровения из протокола, похоже, оказались полной неожиданностью.

– У него после ковида с головой явно не все в порядке, – так отреагировала женщина на наш звонок, ранее, кстати, упоминавшая, что Алексей перенес болезнь в тяжелой форме, с поражением 56 % легких. – Думаю, мой бывший муж даже не понял, чего от него хотят и в чем затем признался.

Вероятно, круг защитников Алексея в такой ситуации мог бы расшириться: врачи, адвокаты… Но, говорит Галина, на платных адвокатов средств у них нет, а до адвокатского бюро, оказывающего помощь малоимущим и контактом которого мы поделились, дозвониться им не удалось.

Но одну важную вещь Алексею и другим потенциальным его последователям нужно запомнить: с какой бы целью ты ни проносил в Эстонию сигареты, если не задекларировал, финал тут один – задержали, плати штраф.

Должны действовать сами

А теперь о величине штрафа и о количестве наказаний. Как следует из информации Дмитрия Пастухова, за пронос неоформленных товаров или наличных средств из третьих стран на территорию Эстонии, а также за декларирование ложных данных нарушитель может получить штраф до 300 штрафных единиц (1200 евро). Если же отталкиваться от среднего размера установленного законом штрафа, то Алексею с учетом возраста, уровня доходов и прочего вынесено наказание ниже этого в два раза (75 штрафных единиц, 300 евро).

Вирго Трейнбук сообщает, что сигнал журналистов стал основанием для служебного разбирательства. В результате установлено, что нарвский пенсионер был наказан только один раз, то есть в соответствии с тем, как это предписывает Уголовный кодекс ЭР. После вынесения решения возможности менять его нет.

Что же касается оповещений оштрафованных внесудебным органом, в своем ответе чиновник ссылается на разъяснения на этот счет Верховного суда. Их суть в том, что для лица, в отношении которого ведется судебное производство, в Эстонии предполагается активная роль: он должен проявить заинтересованность в том, чтобы ознакомиться с решением внесудебного органа, для чего посетить нужную инстанцию в указанное время.

Если человек не делает этого, он несет риск, связанный с незнанием содержания решения.

А вот внесудебный орган, согласно Закону о рассмотрении проступков, обязанности доставлять свои решения не имеет.

Герою публикации, как утверждается в ответе департамента, копию о проступке под роспись вручили, то, как и где он может получить решение о размере штрафа, разъяснили. Мужчина, ограничившись телефонным звонком, для знакомства с решением не пришел.

Вместо послесловия

Все, что журналисты gazeta.ee узнали, изложили Галине в телефонном разговоре, с тем, чтобы женщина и ее бывший супруг поняли, из чего возникла эта показавшаяся им несправедливой ситуация. Но к желаемому финалу, похоже, почти не приблизились. Галина снова напомнила, что ее мужа подставили, а его проступок всего лишь маленький эпизод того, что организуют на пограничном переходе настоящие нарушители закона. Этой информацией, подкрепленной доказательствами, она готова поделиться с руководством EMTA, если такой интерес возникнет.

СПРАВКА:

За первый квартал 2022 года Налогово-таможенный департамент уже вынес 199 решений, проведя как упрощенные, так и ускоренные делопроизводства. Средняя сумма штрафа составила 430 евро. В пункте пересечения пешеходной границы города Нарвы решение было вынесено в отношении 23 делопроизводств. Средняя сумма штрафа составила 343 евро.

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