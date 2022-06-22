ВИДЕО | Как изменят жизнь обычных горожан новые санкции ЕС? Что думают нарвитяне(15)
„Все эти санкции и существуют, чтобы блокировать средний класс и нижний класс“, „я люблю эстонские товары и продукты, думаю, ничего страшного не произойдет“, „если 10 литров бензина запретят, то это повлияет“, „я думаю, Украина и Россия должны сами разбираться, а мы тут при чем?“ – жители Нарвы рассказали корреспонденту RusDelfi, как они относятся к новым запретам со стороны Евросоюза на ввоз товаров из России.
Интересно, что многие горожане отказывались говорить на камеру. Они были согласны высказаться, но приватно, без публичности. Почему? Конечно, часто просто смущение. Но многие отвечали: „А вдруг у меня будут проблемы на границе потом?“ Или „У меня дочь в России, а если ее не пустят после этого?“ Звучало и то, что те, к кому подходил корреспондент, приехали из России. Они тоже отказывались от комментария. Страх, что за всеми следят? Сомнение в том, как будет развиваться ситуация? Этого, конечно, никто не комментировал.