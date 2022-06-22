ВИДЕО | Как изменят жизнь обычных горожан новые санкции ЕС? Что думают нарвитяне

Интересно, что многие горожане отказывались говорить на камеру. Они были согласны высказаться, но приватно, без публичности. Почему? Конечно, часто просто смущение. Но многие отвечали: „А вдруг у меня будут проблемы на границе потом?“ Или „У меня дочь в России, а если ее не пустят после этого?“ Звучало и то, что те, к кому подходил корреспондент, приехали из России. Они тоже отказывались от комментария. Страх, что за всеми следят? Сомнение в том, как будет развиваться ситуация? Этого, конечно, никто не комментировал.