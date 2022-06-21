Полиция сообщила, на что будет обращать внимание во время предстоящих праздников
Оперативные службы готовятся к длинным выходным, которые, в общем-то, начинаются в среду. Дорожная полиция планирует уделить внимание скоростному режиму и призывает водителей не пытаться наверстать упущенное за счет быстрой езды, передает rus.err.
„Особенно внимательно мы будем следить за превышением скорости, потому что люди поедут за город, на дачи, на костры Ивановой ночи. Также мы будем следить за водителями, когда они будут возвращаться домой. Не забудем и про костры, которые пройдут в Таллинне и Харьюмаа. И, конечно, в нашем фокусе нетрезвые водители“, - перечислил задачи представитель дорожной полиции Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.
В прошлом году за несколько дней празднования Ивановой ночи был пойман 261 водитель с признаками алкогольного опьянения.
„В понедельник мы будем тщательно проверять водителей на трезвость. Хочу напомнить: прежде чем садиться за руль, нужно убедиться, что алкоголь уже выветрился“, - подчеркнул Кулламяэ.