Полиция сообщила, на что будет обращать внимание во время предстоящих праздников

„Особенно внимательно мы будем следить за превышением скорости, потому что люди поедут за город, на дачи, на костры Ивановой ночи. Также мы будем следить за водителями, когда они будут возвращаться домой. Не забудем и про костры, которые пройдут в Таллинне и Харьюмаа. И, конечно, в нашем фокусе нетрезвые водители“, - перечислил задачи представитель дорожной полиции Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.