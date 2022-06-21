Украина получила от Германии самоходные артиллерийские установки

Как пишет DW, германская сторона пока не подтвердила факт доставки установок на украинскую территорию. В то же время 7 САУ PzH 2000 и запасные части к ним указаны в перечне военной поддержки Украины в разделе вооружений, передача которых в настоящее время осуществляется или готовится. Украинские военные 11 мая начали в Германии 40-дневный курс обучения работы с этими артиллерийскими установками.