Партия Isamaa готова к компромиссу: детские пособия могут вырасти меньше, чем планировалось ранее(2)
Председатель партии Отечества Хелир-Вальдор Сеэдер сообщил, что партия согласилась увеличить пособие на ребенка до 80 евро вместо заявленных ранее 100 евро.
„Мы согласились на требования Партии реформ, что пособие на первого и второго ребенка должно составить 80 евро“, — сказал Сеэдер. Он также добавил, что назревает готовность партнеров по переговорам увеличить поддержку родителей одиночек до 40 или до 50 евро. „Я бы не сказал, что это один из самых больших камней преткновения, потому что у нас много важных тем. Реформа рынка электроэнергии, обучение на эстонском языке. Четыре-пять равносильных тем“, — сказал председатель „Отечества“.
Председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу Март Вырклаев приветствовал заявление Сеэдера и выразил надежду, что будет достигнут компромисс и по другому важному вопросу – образованию на эстонском языке. В этом вопросе предстоит договариваться с партией соцдемов, которые не хотят изменять нынешний закон. „На сегодняшний день положение по этому вопросу не сдвинулось. Мы еще не пришли к соглашению об основной школе“, — сказал Вырклаев.
Сеэдер отметил, что у Эстонии есть 30-летний опыт неэстоноязычного образования. По его словам, для настоящего прорыва выход только один - волевое политическое решение с четкими целями и сроками. „Сейчас исторический момент, и сегодня тот час, когда мы должны поставить цели на годы вперед, чтобы и нам была видна конечная цель“, — сказал председатель Отечества.
У партнеров нет недостатка в желании, но остается еще много нерешенных вопросов
Сегодня не было речи ни о реформе рынка электроэнергии, ни о каких-то других важных вопросах. Темп коалиционных переговоров несколько замедлит предстоящие саммиты ЕС-НАТО 23-24 и 29-30 июня.
„Темп медленнее, чем планировалось, но все в норме“, - сказал Март Вырклаев о ходе переговоров. „Я считаю, что мы движемся к коалиции“, — добавил он. Сеэдер тоже не придавал большого значения задержке. „Время неподходящее, и эти события вносят свои коррективы. Но пока у партнеров хватает выносливости и несколько пропущенных дней не пропадут даром“.
Лидер отечества отметил, что со сменой темпа изменился и формат переговоров. Вначале работали партийные делегации, позже были созданы рабочие группы. Политики также взаимодействовали друг с другом индивидуально, в том числе на уровне председателей партий. „Перерыв не означает, что процесс не сдвинулся с места“, — подтвердил Сеэдер.
Однако до сих пор не решен вопрос об источниках доходов. Новые запланированные расходы потребуют много дополнительных ресурсов. Март Вырклаев: „Пока не поступало конкретных предложений как увеличить доходы казны, мы все еще говорим только о расходах“.
Сеэдер и здесь не видит причин для беспокойства. Он указал, что недавно расформированная коалиция взяла на себя дополнительные обязательства в размере 1,8 млрд евро перед государством: „Сейчас речь идет о суммах на порядок меньших. Если есть желание, деньги найдутся: „Рекордная инфляция, экономическая нестабильность. Мы должны осознать, что находимся в чрезвычайной ситуации“.