Партия Isamaa готова к компромиссу: детские пособия могут вырасти меньше, чем планировалось ранее

„Мы согласились на требования Партии реформ, что пособие на первого и второго ребенка должно составить 80 евро“, — сказал Сеэдер. Он также добавил, что назревает готовность партнеров по переговорам увеличить поддержку родителей одиночек до 40 или до 50 евро. „Я бы не сказал, что это один из самых больших камней преткновения, потому что у нас много важных тем. Реформа рынка электроэнергии, обучение на эстонском языке. Четыре-пять равносильных тем“, — сказал председатель „Отечества“.

Председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу Март Вырклаев приветствовал заявление Сеэдера и выразил надежду, что будет достигнут компромисс и по другому важному вопросу – образованию на эстонском языке. В этом вопросе предстоит договариваться с партией соцдемов, которые не хотят изменять нынешний закон. „На сегодняшний день положение по этому вопросу не сдвинулось. Мы еще не пришли к соглашению об основной школе“, — сказал Вырклаев.

Сеэдер отметил, что у Эстонии есть 30-летний опыт неэстоноязычного образования. По его словам, для настоящего прорыва выход только один - волевое политическое решение с четкими целями и сроками. „Сейчас исторический момент, и сегодня тот час, когда мы должны поставить цели на годы вперед, чтобы и нам была видна конечная цель“, — сказал председатель Отечества.

У партнеров нет недостатка в желании, но остается еще много нерешенных вопросов

Сегодня не было речи ни о реформе рынка электроэнергии, ни о каких-то других важных вопросах. Темп коалиционных переговоров несколько замедлит предстоящие саммиты ЕС-НАТО 23-24 и 29-30 июня.

„Темп медленнее, чем планировалось, но все в норме“, - сказал Март Вырклаев о ходе переговоров. „Я считаю, что мы движемся к коалиции“, — добавил он. Сеэдер тоже не придавал большого значения задержке. „Время неподходящее, и эти события вносят свои коррективы. Но пока у партнеров хватает выносливости и несколько пропущенных дней не пропадут даром“.