Кристен Михал: почему центристская партия противостоит эстонскому образованию и депутинизации?(101)
Центристская партия всячески блокирует процесс депутинизации, а Михаил Кылварт начинает становиться одиноким прижизненным монументом, считает Кристен Михал.
Одинок ли Путин?
В разумном обществе так должно быть. Но в реальной жизни кто-то ему все же звонит, кто-то ведет с ним дела. Конечно, гости уже не те, что прежде. Но, положа руку на сердце, и раньше туда отправлялись не за тем, чтобы копировать современные технологии. Насильно всегда можно доторговаться, считает хозяин бункера. На самом деле в Эстонии давно знают соседнюю страну лучше, чем во всем мире. Однако и у нас в недавнем прошлом было немало наивности и самодеятельности. Возьмем, к примеру, дискуссию вокруг образования на эстонском языке. Только во время правления Ансипа прекратили откладывать переход на школьную систему образования на государственном языке в школах исходя из принципа 60/40! Когда в 2017 году Партия реформ запрашивала мандат на эстоноязычное образование, были и отечественники, говорившие о принципе добровольности, и янытоомы, которые обвиняли автора этих строк в разжигании межнациональной розни.
Меняет ли история людей? Откажутся ли от своих идей те, кто были против образования на эстонском языке?
Ладно, это история. Но переломные моменты должны же менять направление мыслей человека? И все же не для всех это так. Спустя долгое время после начала войны и массированной промывки мозгов в русскоязычном инфопространстве о том, что происходящее в Украине – убийства женщин, детей, гражданского населения – являются трехдневной спецоперацией по денацификации, в Эстонии можно найти людей, по-прежнему с любовью относящихся к могущественному хозяину бункера. Вышеописанные индивидуумы болезненно реагируют на идею о том, что международное сообщество должно поддерживать Украину вплоть до победы над Россией. Они ёрзают, когда мы говорим, что военные преступники должны предстать перед судом. Утверждают, что это невозможно, когда мы спрашиваем, почему бы российским подданным не выбирать руководство только своей страны, а не руководителей нашей столицы. И ищут сторонников, когда хотят затормозить переход на эстоноязычное образование. Кстати, голосование, когда Центристская партия вместе с EKRE остановила полный переход на эстоноязычное образование начиная с детского сада, стоило им возможного формирования правительства и поддержки многих родителей. А именно – около 70% родителей много лет назад сказали, что будущее их детей тут, и они должны хорошо владеть государственным языком. Начинаешь задумываться, какие это такие глубокие корни в Центристской партии, что от любой мысли о какой бы то ни было депутинизации они покрываются сыпью?
В столице центристы противостоят депутинизации
Несколько дней назад в Таллиннском горсобрании состоялось заседание. Больше тринадцати часов мы провели в зале, в который большой государственный флаг Эстонии вернулся спустя два года противостояния с нынешним мэром столицы. До сих пор удивляет, почему мы должны были годами спорить, и только после того, как тогдашний председатель горсобрания покинул здание, став мэром, мы вернули флаг Эстонии в зал самого важного института принятия решений в столице. Никогда не поверил бы, что такое возможно в свободной Эстонии, если бы сам не вел эту борьбу. Но вернемся к прошлой неделе и последнему заседанию городского собрания. На этот раз мы дебатировали на тему, стоит ли столичным чиновникам провести основательную инвентаризацию публичного пространства и отправить в музей все металлические, гипсовые и каменные памятники и плиты, прославляющие оккупацию. Мы уже занимаемся, нет таких монументов и символов, ничего не надо менять, зачем вообще нужны эксперты – вот что звучало в ответ на совместные предложения четырех партий. Например, Маарьямяэ надо восстановить в том виде, котором он был в советское время, и сохранить в публичном пространстве позднесталинские памятники промышленной революции – таким видится ответ городского руководства.
По воле Кылварта Центристская партия осталась в одиночестве, соцдемы их не поддержали
Все это завершилось символически-красиво – центристы остались в одиночестве, единственно-стойкими, как матрос Евгений Никонов из советского фольклора, который не выдал военную тайну. Даже соцдемы их оставили. Нашлись и такие центристы, которые в кулуарах соглашались с тем, что публичное пространство и сознание не надо засорять риторикой о Великой Отечественной войне и восстановлении СССР. Они могут хотеть чего угодно, но пока мэр не поменяет свои взгляды, этим людям попроще сказать нечего. Поэтому центристы и проголосовали единодушно против, чтобы очистить городское пространство от всего красного. В то же время в Украине идет война, а Путин говорит о восстановлении СССР. Как-то так получается, что будущий председатель Центристской партии (конечно, это случится после выборов 2023 года, а до тех пор они будут продолжать усложнять жизнь Юри Ратасу) Михаил Кылварт начинает становиться одиноким прижизненным монументом. Монументом принятию городских медалей из рук героев ежегодника КаПо, противостоянию переходу образования на государственный язык, твердому „нет“ освобождению городского пространства от весего советского. Кто принесет цветы к подножию этого монумента? Посол с улицы Пикк? Семьдесят шесть высокооплачиваемых медиаслужащих? Городом можно управлять и лучше. Постоянное противостояние ценностям государства и его граждан тормозит развитие.