Кристен Михал: почему центристская партия противостоит эстонскому образованию и депутинизации?

В разумном обществе так должно быть. Но в реальной жизни кто-то ему все же звонит, кто-то ведет с ним дела. Конечно, гости уже не те, что прежде. Но, положа руку на сердце, и раньше туда отправлялись не за тем, чтобы копировать современные технологии. Насильно всегда можно доторговаться, считает хозяин бункера. На самом деле в Эстонии давно знают соседнюю страну лучше, чем во всем мире. Однако и у нас в недавнем прошлом было немало наивности и самодеятельности. Возьмем, к примеру, дискуссию вокруг образования на эстонском языке. Только во время правления Ансипа прекратили откладывать переход на школьную систему образования на государственном языке в школах исходя из принципа 60/40! Когда в 2017 году Партия реформ запрашивала мандат на эстоноязычное образование, были и отечественники, говорившие о принципе добровольности, и янытоомы, которые обвиняли автора этих строк в разжигании межнациональной розни.

Ладно, это история. Но переломные моменты должны же менять направление мыслей человека? И все же не для всех это так. Спустя долгое время после начала войны и массированной промывки мозгов в русскоязычном инфопространстве о том, что происходящее в Украине – убийства женщин, детей, гражданского населения – являются трехдневной спецоперацией по денацификации, в Эстонии можно найти людей, по-прежнему с любовью относящихся к могущественному хозяину бункера. Вышеописанные индивидуумы болезненно реагируют на идею о том, что международное сообщество должно поддерживать Украину вплоть до победы над Россией. Они ёрзают, когда мы говорим, что военные преступники должны предстать перед судом. Утверждают, что это невозможно, когда мы спрашиваем, почему бы российским подданным не выбирать руководство только своей страны, а не руководителей нашей столицы. И ищут сторонников, когда хотят затормозить переход на эстоноязычное образование. Кстати, голосование, когда Центристская партия вместе с EKRE остановила полный переход на эстоноязычное образование начиная с детского сада, стоило им возможного формирования правительства и поддержки многих родителей. А именно – около 70% родителей много лет назад сказали, что будущее их детей тут, и они должны хорошо владеть государственным языком. Начинаешь задумываться, какие это такие глубокие корни в Центристской партии, что от любой мысли о какой бы то ни было депутинизации они покрываются сыпью?