„Мы будем защищать их всегда и везде“ Бойцы „Азова“ уже месяц находятся в плену

Я спросила, как он, — тогда он попросил не задавать глупые вопросы. По его голосу я сделала вывод, что он чувствует себя настолько нормально, насколько это возможно в подобных условиях.

— Я с ним [впервые] разговаривала четыре дня назад. После того как он вышел из завода „Азовсталь“ 18 мая, я не знала, где он находится.

— Вы сказали, что ваш муж находится в Еленовке. Удается ли получать от него какую-то информацию?

Что касается процессуальных вопросов, мы понимаем, что возможен суд. Он, скорее всего, состоится, но это не ограничивает дальнейший обмен. Эта вещь [суд над бойцами „Азова“] для российского командования скорее символическая, чем такая, которая будет иметь глобальные последствия для наших ребят.

К сожалению, мы [родственники бойцов] не обладаем полной информацией. То, что сейчас происходит с ребятами, знает только высшее руководство Украины. Сейчас нам известно, что часть военнослужащих находится в [исправительной колонии в] Еленовке, там же находится и мой муж. Раненые военные находятся в госпитале в Новоазовске [подконтрольном ДНР], а командование [«Азова“], по данным российских СМИ, в Москве — в СИЗО „Лефортово“ .

Я знаю, что переговоры по поводу обмена защитников Мариуполя ведутся на самом высоком уровне. Но в то же время есть внутренняя повестка Российской Федерации и так называемая аудитория Z, которая требует крови и зрелищ. На нее и направлены подобного рода заявления. К тому же сам статус пленных [российской стороне] нужно постоянно поднимать, чтобы обменять их по наиболее высокой цене.

— Сначала хотелось бы отметить, что любые заявления господина Пушилина несерьезны. Он просто транслирует определенную повестку для повышения собственного статуса и придания ситуации некой напряженности.

— Бойцы „Азова“ находятся в плену уже месяц. В конце мая российская сторона и глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин говорили то о „международном трибунале“, то о российском суде для пленных с „Азовстали“, то даже о смертной казни . Что изменилось за месяц? Появилась ли хоть какая-то ясность?

— 19 июня ТАСС писал о том, что сдавшихся командиров „Азова“ этапировали в СИЗО „Лефортово“ в Москве „для проведения следственных действий“. Кому-то из родственников защитников „Азовстали“ удалось узнать, в каких условиях они содержатся и в чем заключаются „следственные действия“?

— Насколько я понимаю, нет. Арсений сейчас не считается раненым. Ранение — это когда есть серьезные повреждения, а его рана зажила вместе с осколком. Как он мне объяснял еще на „Азовстали“, если тело принимает осколок, то смысла его удалять нет.

— Вы говорили, что Арсений был ранен в ногу в апреле, рана зажила вместе с осколком. Есть ли сейчас возможность обратиться за медицинской помощью?

— Сейчас они находятся в СИЗО [в Еленовке]. Условия у них нормальные — насколько это может быть в тюрьме. Нужно организовывать гуманитарные коридоры, чтобы передавать туда еду, средства гигиены и все необходимые вещи. Украинская сторона к этому готова, все остальное зависит от России, которая туда, насколько мне известно, до сих пор никого не пускает. Везде, где это только возможно, мы говорим , что мы просим этой возможности. Мы не хотим, чтобы это падало на плечи Российской Федерации, и готовы сами обеспечить своих родных всем, что им там необходимо.

— Насколько я понимаю, российское руководство разрешает отдельным военнослужащим совершать звонки. Я не уточняла, по какой процедуре звонил мне мой муж. Из его темпа речи было понятно, что времени у нас немного, мы говорили не дольше минуты. Я предполагаю, что ему дали возможность позвонить. Он вышел на связь с украинского номера. Еленовка находится на территории так называемой ДНР, поэтому украинские операторы связи там работают.

Потом он [муж] спрашивал о том, какой у них сейчас статус в Украине. Я рассказала, что мы делаем все возможное для их обмена — общаемся с властью, журналистами и юристами.

Он попросил меня открыть на него дело в Красном Кресте. Там есть процедура, когда можно оставить всю необходимую информацию о вашем родственнике: например, какие ему нужны лекарства. Когда Красный Крест получает возможность попасть на территорию, где находятся военнопленные, они привозят необходимые вещи.

Мы занимаемся медийным освещением этого вопроса. Война продолжается, и каждый день на фронте гибнет огромное количество людей. Со временем вопрос Мариуполя будет размываться и забываться. Нам бы этого не хотелось. Мы хотим, чтобы люди понимали, что эта тема не доведена до своего логического завершения.

Мы собрали представителей всех подразделений, которые защищали Мариуполь: это не только „Азов“ — это морпехи, пограничники, СБУ, нацгвардия. Сейчас с нами больше 300 семей, и каждый день к нам присоединяются новые.

— Ассоциация была создана в связи с тем, что наши родственники оказались на территории подконтрольной Российской Федерации, и мы поняли, что нам необходимо делать все возможное, чтобы поскорее вернуть их домой. Единственные, кто может им помочь, — это мы и правительство Украины.

— Мы как раз начинаем переговоры с группой адвокатов. Я не могу разглашать их фамилии, пока мы не подписали с ними договор. Мы общаемся и с представителями частных структур, и с правозащитными организациями. Мы о них расскажем, когда будет понимание того, кто непосредственно будет заниматься делом наших родственников.

— Кто представляет их в суде? В чем будет состоять позиция защиты?

— Как я понимаю, им хотят вменять терроризм и военные преступления в отношении жителей Мариуполя. Российская Федерация пытается возложить ответственность за преступления, которые были совершены российскими солдатами, на наших защитников.

Что происходит с командованием [«Азова“] в России — один из главных вопросов на сегодня. Мы знаем, что „Лефортово“ — это СИЗО, которое находится во власти ФСБ. СИЗО, в котором сидел [Александр] Солженицын. Приятным местом его назвать нельзя.

— К сожалению, ситуация такова, что командование полностью изолировали. Насколько я знаю, звонок смог совершить только Денис Прокопенко — еще в начале выхода с территории завода. Он позвонил своей жене, это был короткий разговор с ужасной связью, толком он не успел ничего рассказать. Другие командиры на связь не выходили. Думаю, что полная изоляция от внешнего мира и общения с родственниками — это часть психологического давления [со стороны России].

— Обменом занимается украинский ГУР, они ведут списки и являются субъектом переговоров. Третья сторона — это Красный Крест, он выступает в качестве гаранта, который будет следить за надлежащими условиями содержания, отсутствием пыток и контролем исполнения Женевских конвенций.

— Идут ли сейчас переговоры по освобождению бойцов между украинской и российской стороной? Помогают ли международные правозащитные организации?

Я дружу с Катей, в организации я ее заместитель. Как только мы узнали об эвакуации в Еленовку, мы сразу приняли решение, что необходимо создавать такую организацию.

— Глава ассоциации — это Катерина Прокопенко, жена Дениса Прокопенко, командира полка „Азов“, человека, который отвечал за защиту Мариуполя и командовал подразделениями, которые там находились. Денис готовил защиту Мариуполя еще до начала полномасштабного нападения России. Его жена стала инициатором формирования такой ассоциации, собрала всех нас и сейчас является главой.

Также мы общаемся с родственниками [солдат], поддерживаем их. Это коммуникация не только с теми, чьи родные оказались в плену, но и с теми, у кого близкие погибли. Работы в этом смысле сейчас очень много.

Помимо этого, мы с помощью медиа агитируем мировых политиков — особенно тех, которые имеют влияние на президента Российской Федерации, — создавать коалицию и давить на Россию в вопросе обмена пленными. Мы понимаем, что это решение принимает только один человек. Мы верим, что создание ситуации, при которой их невозможно будет не отпустить, приведет к скорейшему возвращению наших родных домой.

На мой взгляд, Мариуполь — это одна из ключевых точек военных действий, так как [именно] отчаянная оборона города помогла защитить север страны. В определенный момент в Мариуполе было сосредоточено порядка 40 тысяч российских солдат. Если бы наши бойцы отдали город, все это количество боевой силы хлынуло бы на Харьков, Чернигов, Сумы и в конечном счете на Киев. Они защищали не разрушенный город, они защищали всю Украину.

Переговоры ведутся, и сам процесс договоренностей продолжается. Нам известно, что первый этап обмена — это возврат тел погибших, сейчас в Киев привозят тела погибших военнослужащих Украины из Мариуполя.

— Вы обращались к каким-то международным организациям помимо Красного Креста?

— Мы общались с представителями Human Rights Watch, они нам предложили ряд инициатив и помощь. Они отнеслись к нам очень эмпатично, мы планируем продолжать с ними сотрудничать.

— Что именно они предложили?

— Они предложили своих юристов, предложили писать петиции и обращения по поводу возвращения наших родных. Еще агитировали посетить Соединенные Штаты, чтобы пообщаться с представителями медиа и американской власти — и сделать наш вопрос повесткой дня в том числе и в США.

— В середине мая, еще в то время, когда оборона „Азовстали“ продолжалась, вы встречались с папой римским Франциском и просили поучаствовать в эвакуации бойцов. По вашим словам, папа римский тогда ответил, что готов помочь, но проблема — на российской стороне. Сейчас Ватикан как-то помогает?

— Нет, но мы и не просили о помощи в данный момент. Я думаю, что роль папы Франциска еще впереди — пока еще не пришел тот момент, когда он мог бы сюда приехать. Возможно, он даже непосредственно поучаствует в той ситуации, которая сложилась с нашими родными. Я этого не исключаю.

Но я понимаю, что опять-таки единственный субъект, который мешает любой третьей стороне как-то поучаствовать в процессе, — это Россия. Потому что готовых предложить себя в качестве третьей стороны для экстрадиции, о которой мы говорили еще до эвакуации из Мариуполя, [много]. Все время загвоздка была только в решении РФ.

— Какие варианты вызволения бойцов из плена сейчас существуют? Какие обсуждают между собой их родственники, в том числе вы? На какие компромиссы стороны готовы пойти?