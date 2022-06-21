За рубежом
21.06.2022, 20:21

Старая Европа в Киеве. Почему Украина вступит в ЕС и что это изменит

 
Сергей Михайлов
Президент Украины Владимир Зеленский с лидерами евросоюзовских держав
Президент Украины Владимир Зеленский с лидерами евросоюзовских держав
ФОТО: Ukraine Presidency | Keystone Press Agency

16 июня Киев посетила представительная делегация. Лидеры „старой Европы“ Эмманюэль Макрон (по совместительству один из трех действующих руководителей ЕС, так как Франция председательствует в Совете ЕС в рамках шестимесячной ротации), Олаф Шольц и Марио Драги приехали вместе на поезде из Польши. К ним присоединился добравшийся самостоятельно президент Румынии Клаус Йоханнис, что должно было символизировать единство основателей ЕС и тех, кто пополнил его ряды после окончания холодной войны.

После переговоров с президентом Зеленским на совместной пресс-конференции Макрон объявил, что на саммите ЕС 23 — 24 июня Украине будет предоставлен официальный статус кандидата на вступление в ЕС. Конечно, это решение еще должно пройти единогласное утверждение 27 странами союза, и нельзя полностью исключать неожиданностей со стороны, например, Венгрии, очень чувствительной к сигналам из Москвы. Но все же трудно себе представить, что столь ответственное заявление было сделано без тщательных предварительных консультаций.

Визиту предшествовало некоторое смятение в европейских умах. В Киеве уже побывали лидеры Великобритании, Польши, Чехии, других стран Восточной Европы, чья поддержка Украине в ее решимости сражаться до конца была ясной и полной с первых дней войны. На этом фоне некоторая уклончивость Франции и Германии воспринималась сторонниками Украины как стремление предложить Зеленскому мир на условиях Москвы, а их отсутствие в Киеве — как знак раскола Европы. Критика в адрес Макрона и Шольца заставила их оправдываться и многозначительно намекать на скорую поездку с существенными результатами, которая, наконец, состоялась.

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