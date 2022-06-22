ФОТО | Северодонецк, где идут ожесточенные бои - до и после обстрелов
В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои. Российская армия не прекращает штурмовые действия с целью установления полного контроля Северодонецка.
Еще в сентябре прошлого года в городе прошел Фестиваль мнений, который был организован в рамках сотрудничества MTÜ Mondo и украинского партнера „Восток-СОС“, которое финансируется Министерством иностранных дел Эстонии и программой США US Development Cooperation Partnership.
В городе выступала эстонская группа Super Hot Cosmos Blues Band и Руслан Трочинский. Тогда город жил мирной жизнью. Весной 2021 года химкомбинат „Азот“, где сейчас закрепились ВСУ, начал работы по реставрации Дворца культуры химиков.
Осенью фасад ДК „Химиков“ был уже отреставрирован, местные власти планировали проводить там концерты. К сожалению, сейчас здание вновь разрушено. По нему нанесли удар ВСУ. Вынужденная мера. Как рассказал начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
„Недавно русня попыталась провести совещание в Доме химиков, но что-то там „нахимичили“ и начали гибнуть. Сейчас еще подробной информации у нас нет, но знаем, что даже в окна залетали гранаты, снаряды… Потом, возможно, будет более подробная информация, узнаем, кто именно у них там погиб от этой „химии“ в Доме химиков“, - рассказал Сергей Гайдай в эфире телемарафона канала „1+1“.
Весной 2014 года в Северодонецк зашли так называемые ополченцы. Уличные бои в городе продолжались до июля. В 2021 году казалось, что город оправился от войны. В Северодонецке работали рестораны, кафе, магазины. На улицах было много молодежи.
Максим Крютченко, который переехал в Северодонецк из Луганска в 2014 году. Максим дважды переселенец, при этом он намеренно не употребляет слово беженец. „Нельзя быть беженцем на родной земле, только переселенцем“, - поясняет он.
„Как всегда люди начинают ценить только тогда, когда потеряют. Так случилось и с нашим Северодонецком. Когда-то уютный, светлый, приветливый город с очень добрыми и отзывчивым людьми оказался одной из самых горячих точек русско-украинской войны. В 2014 году многие жители города мне помогали, хотя по сути я для них был посторонний человек. Северодонецк оказался моим вторым домом за эти 8 лет. Его тихие, уютные улочки всегда будут в моем сердце.
Наш театр, который был лишь недавно отреставрирован, всегда удивлял меня отличной игрой актеров и прекрасными спектаклями, - рассказывает Максим. - Мне всегда нравилось гулять возле паркового озера. Там царила атмосфера спокойствия и уединения. Лучшего места, чтобы подумать о жизни сложно было найти не только в Северодонецке, но в других городах Украины.
Максим следит в интернете за тем, что сейчас происходит в Северодонецке. „Глядя на фото в интернете во что превращают русские войска этот некогда такой родной сердцу город, на душе становится очень грустно. Что может двигать человеком, который в XXI веке технологий и развития выбирает путь разрушения и террора? Я не знаю“, - говорит Максим. При этом он верит, что ВСУ отстоят город и со временем его отстроят заново.
Последние дня в Северодонецке очень тяжелые, россияне продолжаю обстреливать город, постоянно работает авиация. Вновь наносятся удары уже по разрушенным мостам между Северодонецком и Лисичанском.