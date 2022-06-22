ФОТО | Северодонецк, где идут ожесточенные бои - до и после обстрелов

Еще в сентябре прошлого года в городе прошел Фестиваль мнений, который был организован в рамках сотрудничества MTÜ Mondo и украинского партнера „Восток-СОС“, которое финансируется Министерством иностранных дел Эстонии и программой США US Development Cooperation Partnership.

В городе выступала эстонская группа Super Hot Cosmos Blues Band и Руслан Трочинский. Тогда город жил мирной жизнью. Весной 2021 года химкомбинат „Азот“, где сейчас закрепились ВСУ, начал работы по реставрации Дворца культуры химиков.

Осенью фасад ДК „Химиков“ был уже отреставрирован, местные власти планировали проводить там концерты. К сожалению, сейчас здание вновь разрушено. По нему нанесли удар ВСУ. Вынужденная мера. Как рассказал начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

„Недавно русня попыталась провести совещание в Доме химиков, но что-то там „нахимичили“ и начали гибнуть. Сейчас еще подробной информации у нас нет, но знаем, что даже в окна залетали гранаты, снаряды… Потом, возможно, будет более подробная информация, узнаем, кто именно у них там погиб от этой „химии“ в Доме химиков“, - рассказал Сергей Гайдай в эфире телемарафона канала „1+1“.

Весной 2014 года в Северодонецк зашли так называемые ополченцы. Уличные бои в городе продолжались до июля. В 2021 году казалось, что город оправился от войны. В Северодонецке работали рестораны, кафе, магазины. На улицах было много молодежи.

Максим Крютченко, который переехал в Северодонецк из Луганска в 2014 году. Максим дважды переселенец, при этом он намеренно не употребляет слово беженец. „Нельзя быть беженцем на родной земле, только переселенцем“, - поясняет он.